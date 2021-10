Le directeur des relations extérieures des îles Canaries analyse la situation migratoire avec le nouveau consul mauritanien

Le directeur général des relations extérieures du gouvernement des îles Canaries, Juan Francisco Trujillo, a reçu ce lundi la nouvelle consule générale de Mauritanie aux îles Canaries, Mariem Aduffa, avec qui il a analysé, entre autres, la situation migratoire. 13:55 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 11 (EUROPA PRESS)

Trujillo après avoir accueilli le consul, s’est mis à la disposition du Consulat et a profité de l’occasion pour s’entretenir avec Mariem Aduffa sur des questions pertinentes dans les relations actuelles entre la Communauté autonome des Canaries et la Mauritanie, avec qui le directeur des relations étrangères de l’archipel Il a souligné que de « bonnes relations » sont maintenues, comme le rapporte l’exécutif régional dans un communiqué. Concrètement, cette première réunion officielle a permis aux deux dirigeants d’analyser la situation des migrations, l’activité de pêche des navires canariens dans les zones de pêche mauritaniennes et d’autres questions intéressant les deux parties.