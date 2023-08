Le dilemme du Nigeria alors que la CEDEAO menace de faire la guerre à la junte nigérienne

Publié dans punchng.com par Gift Habib traduit par Rapideinfo

La prise de contrôle militaire est le cinquième coup d’État réussi dans l’histoire de la nation ouest-africaine depuis son indépendance de la France en 1960, avec d’autres tentatives infructueuses entre les deux. De nombreux partisans du coup d’État ont scandé des slogans pro-russes. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Niamey, la capitale du Niger, lors d’une marche pacifique de solidarité, soutenant le coup d’État.

Dans une émission télévisée, 10 officiers, dirigés par le Colonel Major Amadou Abdramane, ont déclaré que le Conseil National de la Garde d’État de la République du Niger avait décidé de “mettre fin au régime que vous connaissez. »Il a affirmé que l’armée avait pris le pouvoir en raison de l’insécurité et de la mauvaise gestion de l’économie du pays ».

Cette évolution a suscité la condamnation de la communauté internationale, en particulier des Nations Unies, de l’Union africaine et de la CEDEAO. Le 30 juillet, le président de la CEDEAO, le président Bola Tinubu, a critiqué une batterie de sanctions contre la junte et leur a donné un ultimatum d’une semaine pour rétablir Bazoum au pouvoir ou faire face à une action militaire. La CEDEAO a également fermé toutes les frontières terrestres et aériennes entre les pays membres et le Niger et suspendu toutes les transactions commerciales et financières avec la junte.

Selon un rapport sur la sécurité au Nigéria de 2023 de Beacon Consulting, une société de conseil en gestion des risques de sécurité et en renseignement, le coup d’État a mis en évidence la question de la mauvaise administration et de ses conséquences, y compris les interventions militaires en Afrique de l’Ouest. La firme a déclaré que ce développement avait également déclenché un discours sur le principe des relations internationales de non-ingérence dans les affaires internes des pays souverains et de défense de la démocratie.

Le rapport a en outre noté que “la situation politique au Niger a engendré des tensions dans l’ensemble de la région ouest-africaine. Compte tenu de l’impasse actuelle entre les dirigeants de la CEDEAO et le gouvernement militaire nigérien, il existe une probable possibilité qu’une confrontation armée éclate au Niger. Il existe également des risques de crise humanitaire au Niger, qui pourraient avoir un impact sur les pays voisins.”

Le 3 août, la CEDEAO a envoyé une délégation de trois hommes dans le pays, qui est partie le lendemain, n’ayant pas réussi à obtenir le retour au pouvoir du gouvernement élu du Niger. La délégation était dirigée par un ancien chef d’État nigérian, Abdulsalami Abubakar, qui devait rencontrer le chef du coup d’État, Abdourahamane Tiani, alias Omar, pour lui présenter les revendications du bloc.

Cependant, les dirigeants du coup d’État du 3 août ont annoncé qu’ils mettaient fin aux mandats des ambassadeurs dans quatre pays, car ils faisaient face à des pressions internationales pour rétablir Bazoum.

Le 4 août, le Nigéria a exhorté la communauté internationale à rester résolue dans son soutien à la position de la CEDEAO pour ramener le pays à un régime démocratique. Le gouvernement fédéral s’est dit préoccupé par le fait que le succès du coup d’État au Niger nuirait considérablement à la réputation de la CEDEAO, en particulier si le pays rejoignait les rangs d’autres pays gouvernés par des dirigeants inconstitutionnels.

Le président Tinubu a écrit le 4 août aux législateurs nigérians pour leur demander de soutenir les sanctions et l’action militaire. Sa lettre incluait une référence à un « renforcement militaire et au déploiement de personnel ».

Pendant ce temps, Bazoum a appelé à la fin du coup d’État, soulignant qu’il inversait la sécurité et la prospérité que son administration avait travaillé dur pour atteindre depuis son élection en 2021. Se décrivant comme un “otage” au moment de la rédaction de la lettre, Bazoum a mis en garde contre l’expansion du régime militaire dans la région du Sahel si le Niger devait suivre les traces du Mali et du Burkina Faso.

Au-delà de l’Afrique, l’Allemagne a exhorté à poursuivre les “efforts de médiation”, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères exprimant l’espoir qu’une telle médiation conduirait à une “solution politique ».”

Les États-Unis ont alors décidé qu’ils arrêteraient certains de leurs programmes d’aide au Niger. Dans un communiqué, le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a déclaré: “Le gouvernement américain suspend certains programmes d’aide étrangère bénéficiant au gouvernement du Niger.”

Le 7 août, la junte a également refusé à la Secrétaire d’État adjointe par intérim des États-Unis, Victoria Nuland, l’accès au chef du coup d’État et à Bazoum, qui était détenu au palais présidentiel.

En outre, les projets d’une délégation conjointe de l’ONU, de l’UA et de la CEDEAO de se rendre à Niamey le 8 août ont été avortés après que les dirigeants du coup d’État ont déclaré qu’ils n’étaient pas disponibles pour rencontrer la mission.

Le 8 août, le porte-parole de la présidence nigériane, Ajuri Ngelale, a déclaré aux journalistes à Abuja que de nouvelles sanctions avaient été imposées à des personnes et entités liées à la junte militaire.

Les nouvelles sanctions imposées par la Banque centrale du Nigeria empêcheront les banques nigériennes d’effectuer des transactions financières avec leurs homologues nigérianes. Le gouvernement fédéral a également fermé les frontières du Nigéria avec le Niger et empêché le transport de marchandises des ports nigérians vers le pays.

Dans leur réaction, les putschistes ont fermé l’espace aérien de leur pays jusqu’à nouvel ordre, invoquant la menace d’une intervention militaire de leurs voisins. Le 10 août, le bloc ouest-africain a approuvé une intervention militaire au Niger “dès que possible » pour destituer ses dirigeants militaires.

Ce n’est pas la première fois que la CEDEAO déploierait des forces militaires pour rétablir la démocratie dans sa région. En 1989, l’ancien président libérien Charles Taylor a dirigé une milice contre le gouvernement du pays, ce qui a entraîné le déclenchement d’une guerre civile. La CEDEAO, par l’intermédiaire de son Groupe de suivi, a pris la décision d’intervenir en 1990. Le groupe s’est installé à Freetown, en Sierra Leone, en 1997 et a rétabli le gouvernement élu d’Ahmed Kabbah renversé par Johnny Koroma lors d’un coup d’État militaire. Un coup d’État de 2012 au Mali a déclenché l’intervention de troupes principalement du Nigéria et d’une foule d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, dont la Côte d’Ivoire, le Niger et le Burkina Faso. L’intervention la plus récente a eu lieu en 2017, dirigée par le Sénégal en Gambie pour expulser Yahya Jammel, qui a refusé de concéder sa défaite à Adama Barrow lors des élections de 2016.

Après des semaines de résistance aux ouvertures diplomatiques des Nations Unies, de l’UA, de la CEDEAO et des États-Unis, la junte a finalement accepté de discuter avec l’organisme régional pour résoudre la crise politique dans le pays du Sahel. Le signal positif des chefs militaires a fait suite à une réunion avec un groupe de religieux islamiques nigérians à Niamey le 12 août.

Les Oulémas, dirigés par Cheikh Bala Lau, ont rencontré le chef du coup d’État, le général Abdourahmane Tiani, pendant plusieurs heures, où ils ont délibéré sur toutes les questions, y compris la demande des dirigeants de la CEDEAO que Bazoum soit réintégré. La junte a exprimé son amertume face aux sanctions imposées au Niger, affirmant que les dirigeants sous-régionaux n’avaient jamais pris la peine de les entendre.

Le Nouveau Premier ministre, Ali Zeine, a confirmé que la junte était prête au dialogue, exprimant l’espoir que les pourparlers avec la CEDEAO auraient lieu dans les prochains jours.

Zeine a déclaré “ » Nous avons accepté et le chef de notre pays a donné le feu vert au dialogue. Ils vont maintenant rentrer et informer le président nigérian de ce qu’ils ont entendu de nous. Nous espérons qu’ils (la CEDEAO) viendront nous rencontrer dans les prochains jours pour discuter de la manière dont les sanctions imposées à notre encontre seront levées.”

Malheureusement, le 12 août, le Parlement de la CEDEAO s’est divisé sur les mesures à prendre pour résoudre l’énigme nigérienne. Vingt-deux parlementaires ont participé à une réunion extraordinaire virtuelle pour discuter de la crise politique dans le pays. Alors que certains membres du Parlement se sont prononcés en faveur du dialogue et de la diplomatie, d’autres ont appelé à des actions qui endigueraient la montée du gouvernement militaire dans la région.

En outre, la CEDEAO a pris connaissance des tentatives de porter des accusations de haute trahison contre Bazoum. Il a condamné cette décision car elle représentait une nouvelle forme de provocation et contredisait la volonté déclarée de la junte de rétablir l’ordre constitutionnel par des moyens pacifiques.

Le 17 août, les troupes de la CEDEAO se sont engagées à participer à une force en attente qui pourrait rétablir le régime civil au Niger si les efforts diplomatiques pour renverser le coup d’État échouaient. Tous les États membres, à l’exception de ceux sous régime militaire et du Cap-Vert, se sont engagés à participer à la force en attente lors d’une réunion à Accra, la capitale du Ghana.

Cela ne s’est pas bien passé avec les gouvernements militaires du Mali et du Burkina Faso, car ils ont qualifié le bluff de la CEDEAO, affirmant qu’une intervention armée au Niger se heurterait à la force. La Guinée s’est également rangée du côté des putschistes. Les trois pays ainsi que le Niger sont suspendus de la CEDEAO et font partie d’une ceinture dirigée par l’armée couvrant le Sahel africain de la Guinée à l’ouest au Soudan à l’est.

Le 19 août, le Burkina Faso et le Mali ont déployé des avions de combat en République du Niger à la suite d’une éventuelle intervention armée de la CEDEAO pour rétablir la démocratie en République du Niger. Le même jour, la délégation dirigée par la CEDEAO a entrepris un autre voyage à Niamey. La délégation a rencontré le Premier ministre Zeine qui les a accueillis à l’aéroport et les a conduits au palais présidentiel. Ils ont rencontré Tchiani et son équipe pendant environ 90 minutes, puis Bazoum.

Après la réunion de la délégation de la CEDEAO, le chef de la junte militaire, Tiani, a déclaré qu’il renoncerait au pouvoir d’ici trois ans et a averti que toute intervention des forces étrangères ne serait pas une promenade de santé. En réponse, la CEDEAO a rejeté le plan triennal de transition du pouvoir de la junte nigérienne.

Par ailleurs, le 21 août, l’UA a suspendu le Niger de toutes ses activités. Dans un communiqué, le syndicat a noté que la décision faisait suite à l’échec de la junte à céder le pouvoir à Bazoum.

Alors que la CEDEAO envisage des sanctions plus strictes, y compris une intervention militaire contre la junte, de nombreux appels ont été lancés à l’organisme régional pour qu’il fasse preuve de prudence. Les parties prenantes ont exhorté le président Tinubu à explorer davantage d’options diplomatiques.

Un groupe de citoyens préoccupés dans une lettre ouverte à Tinubu a déploré que les sanctions imposées au Niger par la CEDEAO puissent présenter le Nigeria sous un jour négatif en tant qu’agent de la France et des États-Unis. Le groupe, composé d’un ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, Attahiru Jega, et de 12 Nigérians éminents, a noté que la coupure de l’approvisionnement en électricité du Niger, rompant l’obligation de longue date du traité, pourrait finalement nuire à l’intérêt national du pays, en particulier du point de vue du barrage de Kandadji actuellement en construction par le gouvernement nigérien.

Ils ont également expliqué que “les défis sécuritaires actuels liés à l’insurrection de Boko Haram, aux conflits entre agriculteurs et éleveurs, au banditisme et aux enlèvements de masse pourraient tous être exacerbés à mesure que le flux d’armes, l’extrémisme violent et le banditisme armé se propagent et s’approfondissent dans notre sous-région.

« Le Nigéria connaît une grave crise humanitaire, avec des millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays et des centaines de milliers de réfugiés, y compris au Niger. Il est important d’empêcher l’aggravation de la crise humanitaire.”

S’adressant à Saturday PUNCH, un ambassadeur nigérian à la retraite, Rasheed Akinkuolie, a noté que la CEDEAO avait déjà déclaré la guerre au Niger avec les sanctions.

Akinkuolie a déclaré “ » La CEDEAO a déjà déclaré la guerre économique à la junte militaire de la République du Niger en fermant la frontière et en coupant l’approvisionnement en électricité du pays. Il y a maintenant plus de 1000 camions lourds à la frontière avec des denrées périssables et d’autres marchandises qui ne peuvent ni entrer ni sortir du Niger.

“La junte ne pourra pas payer les soldats et les fonctionnaires, avec le gel des comptes du gouvernement. Les graves effets de ces sanctions et d’autres se font déjà sentir à Niamey. La junte a qualifié les sanctions d’humiliantes et inhumaines. Cela a peut-être influencé leur désir de dialoguer avec la CEDEAO.”

Le diplomate à la retraite a déclaré que d’autres mesures strictes pourraient devoir être imposées à la junte si les pourparlers ne répondaient pas aux exigences de la CEDEAO.

Sur les raisons pour lesquelles le président nigérien ne devrait pas être destitué, il a déclaré: “Les attaques des Touaregs, des Arabes et des tribus berbères ont diminué lorsque le président Bazoum, qui appartient à la tribu arabe minoritaire, a été élu et maintenant, avec son éviction forcée, les attaques terroristes ont repris à nouveau.

« Une base militaire a été attaquée avec des victimes il y a quelques jours après qu’un ancien chef rebelle et ministre du Tourisme au Niger, Rhissa AG Boula, a menacé de reprendre les combats pour rétablir Bazoum au pouvoir.

“L’objectif devrait être le retrait de la junte du pouvoir par plusieurs moyens, autres que le recours à l’armée. Un autre coup d’État militaire du palais pourrait être déclenché pour renverser la junte et rétablir l’ordre constitutionnel. Il y a eu un tel précédent en 1999 lorsque Bare Mainassara a été tué par ses gardes pour rétablir l’ordre constitutionnel dans le pays.”

Un ancien ambassadeur nigérian en Angola, Folorunsho Otukoya, a déclaré que les dirigeants qui entraînaient leurs nations dans une guerre inutile s’exposaient à une situation menaçant leur maintien au pouvoir politique.

Otukoya a déclaré “ » La façon dont Tinubu gère l’affaire du coup d’État est très terrible. Il oublie le pipeline qui traverse le Niger jusqu’au Maroc. Il oublie également le nombre élevé de réfugiés. Il a besoin de repenser.”

Explorant les implications en matière de sécurité, un expert en sécurité, Chidi Omeje, a déclaré que c’était multidimensionnel.

Omeje a expliqué “ » Les conséquences sont multidimensionnelles. La CEDEAO terrorisera l’intégrité territoriale de la République du Niger parce que c’est un pays indépendant et qu’ils ont le droit de déterminer comment se racheter de la douleur de la mauvaise gouvernance et du manque de leadership.

« La CEDEAO doit dire au monde si elle a le pouvoir de dire aux Nigériens comment vivre leur vie parce que le concept de démocratie leur est vraiment étranger. L’homme que la CEDEAO tente de protéger a égaré le peuple nigérien.