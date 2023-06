« Le délai d’attente nous met dans une certaine perplexité et Housseinou Soumaré ne sera pas lâché dans cette situation » ( La famille d’Oumar Diop).

Dans un entretien exclusif avec RMI-info.com, El Hadj Diop, dit Vieux, le porte-parole de la famille d’Oumar Diop a déclaré que la « situation d’attente des résultats de l’autopsie envoyé à l’étranger leur met dans une certaine perplexité ». Il a fait savoir que la position d’exigence que la lumière soit faite sur les circonstances du décès de notre frère et les autres demeure « . Selon lui, » la famille reste sereine même si elle est remontée des premières déclarations de la police nationale qui ne sont que des fausses allégations. »

Au sujet de la levée du corps d’Oumar Diop, à la morgue depuis plus d’une semaine, El Hadj Diop explique que » la famille a chois à surseoir à l’enterrement du corps dans l’attente des résultats. » Ajoutant que la famille s’impatiente puisque que cela fait une semaine et qu’elle attend tout le retour du Parquet général pour savoir les causes du rappel à Dieu d’Oumar. Il a alerte que cette attitude que c’est « juste par précaution dans la voie de la clarté et que c’est un conseil des avocats et du pôle des médecins qui nous accompagnent dans ses douloureux et pénibles moments »

Interrogé sur le mandat de dépôt emis contre Housseinou Soumaré, l’ami d’Oumar Diop et principal témoin des faits, El Hadj Diop assure qu’ » il a été arrêté au lendemain des événements et qu’à la fin de cette semaine, nous avons appris ete sous mandat de dépôt au niveau de la prison civile. Bien que les avocats soient encore là-dessus, on ne sait pas encore les raisons de son envoie à la prison. Il ne sera pas lâché dans cette situation et tout sera fait pour situer les raisons de son arrestation et de son emprisonnement ».

Selon le porte-parole de la famille Diop, l’engagement et la détermination de tous ceux qui ont manifesté leur soutien aux familles éplorées, on ne peut qu’escompter un aboutissement favorable de cette situation » . Il a martelé que c’est une occasion de dénoncer et mettre fin aux bavures policières. Selon ses mots » il est inadmissible que la politique sensée nous protéger soit notre bourreau ».

Il a déclaré qu’il est inconcevable qu’une personne lucide et jouissant de toute ses facultés mentales se rende dans un commissariat et qu’en retour la police puisse se permettre d’appeler ses parents pour leur faire-part de son décès sous prétexte qu’elle a eu un malaise. Les coupables doivent être identifiés et traduits devant la justice. »



La rédaction

Source: RMI info