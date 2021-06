Le CRI de Laâyoune-Sakia El Hamra signe une convention avec plusieurs partenaires pour encourager l’ entrepreneuriat

Le Centre régional d’investissement de Laâyoune-Sakia El Hamra, l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC), la Fondation création d’entreprises du groupe BCP (FCE) et la Banque Populaire de Laâyoune ont signé, mercredi à Laâyoune, une convention de partenariat en faveur de l’entrepreneuriat ayant pour objectif la mise en place du programme intégré d’accompagnement dénommé « RIYADA ».

Cette convention s’inscrit dans la continuité des Hautes directives Royales visant à accompagner les initiatives entrepreneuriales dans l’ensemble des régions du Royaume, rapporte la MAP

Ciblant les porteurs de projets pouvant bénéficier d’un financement dans le cadre du Programme intégré d’appui et de financement des entreprises (PIAFE), RIYADA vise à promouvoir l’esprit entrepreneurial dans la région, à travers l’accompagnement et la formation des porteurs de projets durant l’ensemble des phases de leurs projets.

Cela va du cadrage de l’idée de départ jusqu’à l’aide au montage du dossier de financement, en passant par des formations autour de l’entrepreneuriat, l’aide au montage du business plan et l’assistance dans les démarches de création d’entreprises.

L’objectif fixé est d’accompagner 300 porteurs de projets à l’horizon 2021, de financer 70% des projets accompagnés à travers une déclinaison préfectorale et provinciale et d’organiser des évènements autour de l’entrepreneuriat au niveau de la région.

Les parties signataires de la convention s’engagent à unir leurs expertises, en parfaite synergie, au profit des porteurs d’idées afin de leur apporter un accompagnement personnalisé et à grande valeur ajoutée, en permettant notamment une meilleure inclusion financière des jeunes dans le cadre du financement PIAFE.

Il convient de rappeler que le PIAFE a été initié suite aux Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI pour accompagner les porteurs de projets, notamment dans le volet de l’appui et de l’accompagnement, à travers une coordination d’actions au niveau régional.

Dans ce cadre, le comité de suivi du projet « RIYADA » veillera à l’application des actions de ce programme en concordance avec le PIAFE, au profit des jeunes porteurs de projets et des TPME, qui constituent la grande majorité du tissu économique de la région.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur du CRI de Laâyoune-Sakia El Hamra, Mohamed Jifer, a indiqué que cette initiative vise à booster la dynamique entrepreneuriale dans la région, dans le cadre du programme intégré d’appui et de financement des entreprises, lancé par SM le Roi en janvier 2020, ajoutant que ce partenariat porte sur trois dimensions.

M. Jifer a relevé que la première dimension est temporelle, avec la nécessité de redynamiser l’économie régionale à travers l’entrepreneuriat en cette phase post-coronavirus.

La deuxième dimension territoriale et spatiale porte sur l’adoption d’une démarche de proximité par rapport aux jeunes porteurs de projets, a-t-il fait remarquer, notant que la troisième est liée à la gouvernance en vue d’agir dans un esprit de convergence et de transversalité avec toutes les parties prenantes pour pouvoir aller de l’avant et relever tous les challenges socio-économiques dans la région.

Libé