Le CRE inaugure plusieurs projets de développement en Mauritanie

NOUAKCHOTT, 23 octobre 2022 (WAM) — Le Croissant-Rouge des Émirats (CRE) a lancé plusieurs projets de développement dans le village d’Aghlik bin Bayyah, dans le cadre de ses efforts continus pour soutenir les services vitaux en Mauritanie.

Les projets comprenaient la réhabilitation d’un centre médical dans le village et l’Institut de mémorisation du Saint Coran. Un puits artésien a été creusé et équipé d’un réservoir et d’une pompe à énergie solaire, en plus d’un réseau d’adduction d’eau qui acheminait l’eau jusqu’aux habitations.

L’initiative comprenait également la restauration et l’entretien du barrage principal du village mesurant 500 mètres carrés qui profitent à 11 000 personnes du village d’Aghlik Bin Bayyah et des villages voisins.

La délégation du CRE, actuellement en visite en Mauritanie, a mené plusieurs missions humanitaires et de développement.

Le directeur des communications gouvernementales, Saeed Suhail Al Mazrouei, a assisté à la cérémonie d’inauguration de ces projets.

Plusieurs responsables mauritaniens étaient également présents.

Al Mazrouei a souligné que les projets reflètent l’attention du CRE à renforcer les efforts de développement et de reconstruction en Mauritanie.

Il a déclaré qu’ils comprenaient des domaines pionniers et vitaux dans les domaines de la santé, de l’éducation et des services essentiels. Il s’agissait d’une contribution de l’organisation philanthropique à la réhabilitation des infrastructures qui desservent de larges secteurs du peuple frère mauritanien.

Il a souligné que les projets inaugurés à Aghlik Village ne sont qu’un maillon de la série de projets mis en œuvre par le CRE en Mauritanie dans tous les domaines.

Les responsables mauritaniens ont exprimé leurs remerciements et leur appréciation au CRE pour ses efforts continus dans l’adoption de tels projets et leur mise en œuvre.

Ils ont loué le rôle humanitaire et de développement du CRE en Mauritanie.

Traduit par: Mervat Mahmoud.

https://wam.ae/en/details/1395303094019