Le Conseil régional clôture sa 3ème session ordinaire

Le Conseil régional de Nouakchott a tenu, jeudi à Nouakchott, sa troisième session ordinaire sous la présidence de Mme Fatimetou mint Abdelmalick, sa présidente.

Le Conseil a discuté et approuvé une délibération relative à la convention de financement de la 3ème phase du projet urbain d’accès à l’eau et à l’assainissement, signé entre la Région de Nouakchott, d’un côté et la ville de Lausanne, en Suisse, et l’Association internationale des maires francophones (au nom de Metz et Bordeaux en France), en plus de l’adoption de la charte d’amitié et de coopération entre la ville de Paris et la Région de Nouakchott.

Par ailleurs, le Conseil a approuvé une délibération autorisant l’organisation du championnat dénommée ‘’coupe de la présidente de la région de Nouakchott’’, pour les jeunes de moins de 18 ans.