Le Conseil des Ministres : un projet intégré de production avicole

Le Conseil des Ministres s’est réuni le mercredi 17 Aout 2022 sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, Président de la République.

Le Conseil a examiné et adopté les projets de décrets suivants :

-Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d’Administration du Centre d’Accueil et de Réinsertion Sociale des Enfants en Conflit avec la loi. « CARSEC.

-Projet de décret portant approbation d’une Convention d’Etablissement entre le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie et la Société Biladi pour la Production Agricole et Animale-SA.

L’approbation de cette convention s’inscrit dans le cadre des efforts de promotion du secteur privé déployés par les pouvoirs publics.

La société envisage la mise en place d’un projet intégré de production avicole et fourrage pour l’élevage à Rosso, wilaya du Trarza.

Ce projet dont le cout est estime à 743.386.420 MRU contribuera à la satisfaction des besoins du marché national, tout en ayant des répercussions économiques et sociales importantes en termes de création d’emplois et de formation.

En effet, le projet devra créer 137 emplois directs et 1000 autres emplois indirects, et assurera une formation professionnelle des nationaux qu’il aura à employer.

-Projet de décret portant approbation d’une Convention d’Etablissement entre le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie et Kenz Mining-SA.

L’approbation de cette convention s’inscrit dans le cadre des efforts de promotion du secteur privé déployés par les pouvoirs publics.

La société Kenz Mining-SA envisage la mise en place et l’exploitation d’une unité de transformation de résidus de l’activité d’orpaillage à la Moughataa de Chami.

Ce projet dont le coût est estime à 554.913.395 MRU permettra la valorisation de ces résidus et contribuera à la limitation de leurs effets néfastes à l’environnement, tout en ayant des répercussions économiques et sociales importantes en termes de création d’emploi et de formation.

En effet, le projet devra crée 52 emplois directs et 200 autres emplois indirects et assurera une formation professionnelle des nationaux qu’il aura à employer.

-Projet de décret portant approbation d’une Convention d’Etablissement entre le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie et la Société Al Mahaliya-SA.

L’approbation de cette convention s’inscrit dans le cadre des efforts de promotion du secteur privé déployés par les pouvoirs publics.

La société AL Mahaliya-SA envisage la mise en place d’une unité de production du lait frais, lait UHT et yaourt à Nouakchott.

Ce projet dont le cout est estime à 1.293. 168. 025 MRU contribuera à la satisfaction des besoins du marché national, tout en ayant des répercussions économiques et sociales importantes en termes de création d’emplois et de formation.

En effet, le projet devra crée 56 emplois directs et 244 autres emplois indirects et assurera une formation professionnelle des nationaux qu’il aura à employer.

-Projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret n°2006-126 du 04 décembre 2006, modifié, portant statut particulier des enseignants chercheurs universitaires et hospitalo-universitaires.

Cette modification vise à fixer la limite d’âge pour l’admission à la retraite à 68 ans, en exécution des engagements de S.E.M le Président de la République et compte tenu, également, de la spécificité des corps de l’enseignement supérieur et la nécessité de ralentir le rythme de départ à la retraite qui concerne des enseignants chercheurs ayant, dans leur majorité, d’importantes expériences cumulées dans leur domaine de spécialité, afin de répondre aux besoins liés à l’extension et à la diversification de de l’enseignement supérieur au cours des trois dernières années.

Le Président de la République a instruit le Gouvernement de participer activement à la campagne agricole, et de donner les instructions nécessaires aux cadres des différents secteurs ministériels pour sensibiliser sur l’importance de l’agriculture, et créer une nouvelle dynamique incluant les élus et les acteurs. Dans ce cadre, les départements techniques doivent fournir l’appui nécessaire en termes de semences et de matériels horticoles.

Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.