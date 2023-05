Le Conseil des ministres s’est réuni le mercredi 17 mai 2023, sous la présidence de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Le Conseil a examiné et adopté les projets de décrets suivants :

‐ Projet de décret portant approbation d’une convention d’établissement entre le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie et la Société AL DHAFRA pour l’Investissement en Agriculture et Industrie SARL.

Cette convention a pour objet la mise en œuvre d’un important projet de développement intégré, qui combine agriculture, élevage et agro-industrie. Ce projet, dont le coût global s’élève à 500.000.000 MRU, a pour principaux objectifs d’aménager et exploiter 2.000 hectares de terres agricoles dans la wilaya du Trarza, destinés à la culture de céréales, de fruits et légumes ainsi que des cultures fourragères, et de créer 100 emplois directs et 1000 emplois indirects.

‐ Projet de décret portant nomination des Membres du Conseil d’Administration de la Société Mauritanienne des Postes (MAURIPOST).

Abordant les résultats des élections législatives, régionales et municipales, le Conseil adresse ses remerciements et ses vives félicitations aux citoyens mauritaniens pour le degré de responsabilité dont ils ont fait preuve pendant la campagne électorale, dans un climat de paix et de sérénité, pour exercer leur droit de vote. Il a également remercié tous les acteurs politiques et la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) pour le rôle joué dans ce processus, en vue d’assurer le bon déroulement et la réussite de l’évènement.

Le Ministre de la Justice, Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur par Intérim a présenté une communication relative à la situation internationale.

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.