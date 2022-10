Le Conseil des Ministres s’est réuni le Jeudi 13 octobre 2022 : communiqué

Le Conseil des Ministres s’est réuni le Jeudi 13 octobre 2022 sous la Présidence de Son Excellence Monsieur le Président de la République Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani.

Le Conseil a examiné et adopté les projets de décrets suivants :

-Projet de décret portant nomination du Président du Conseil d’Administration de la Grande Mahadra Chinguittiya ;

-Projet de décret portant restructuration de la Société Mauritanienne d’Electricité (SOMELEC).

Le présent projet de décret intervient pour dégrouper les activités du secteur exercées par SOMELEC, conformément aux principes de séparation édictés par le code de l’électricité, et aux règles régissant les organismes de gouvernance et de régulation des marchés régionaux, auxquels notre pays adhère.

La réalisation de ces objectifs, dont l’accès universel de tous les mauritaniens à l’électricité à des prix accessibles à l’horizon 2030, la diversification de l’offre d’électricité, l’amélioration des performances publiques et le renforcement de la régulation sectorielle, passe par la viabilisation de l’opérateur historique (SOMELEC) et l’amélioration durable de ses performances.

-Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d’Administration de la Société Nationale d’Aménagement de Terrains, de Développement de l’Habitat et de Promotion et de Gestion Immobilières (ISKAN).

Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.

Le Ministre de la Défense Nationale, Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation par Intérim, a présenté une communication relative à la situation intérieure.

Le Ministre des Affaires Islamiques et de l’Enseignement Originel, Ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement par Intérim, a présenté une communication relative à l’adoption de Nouakchott comme « Capitale de la Culture Islamique » pour l’année 2023.

Cette communication rappelle que l’adoption du choix de Nouakchott comme capitale de la culture islamique par l’Organisation Islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture « ISESCO » n’était pas arbitraire, car l’histoire de la Mauritanie et les services consentis par ses éminentes personnalités en faveur de la culture islamique, suffisent largement pour que cette capitale prenne les devants afin de bénéficier d’un tel avantage.

Le rôle historique de la Mauritanie qui a inlassablement porté le flambeau pour l’appel à la religion islamique en Afrique sub-saharienne, en plus de sa contribution à la diffusion du rite malékite, outre la justice et la modération dont témoignent les produits littéraires et les multiples manuscrits disséminés diffusés dans tout le pays, ont constitué autant de facteurs décisifs ayant conduit au choix de Nouakchott comme capitale de la culture islamique en 2023.

Par ailleurs le Ministre de l’Education Nationale et de la Réforme du Système Educatif a fait le point sur le déroulement de l’année scolaire et les mesures prises pour résoudre les problèmes rencontrés.

Dans ce cadre et en vue de concrétiser l’Ecole Républicaine, SEM le Président de la République, a donné des instructions portant, d’une part, sur la mise en place d’un Comité de suivi et d’évaluation efficace du processus, et d’autre part la définition des normes de la tenue scolaire.

Il a, par ailleurs, rappelé l’importance d’apprendre aux enfants les valeurs de la citoyenneté au quotidien, à travers le chant de l’hymne national et le salut du drapeau, ce qui permettra un raffermissement continu de la cohésion sociale.

Les Ministres, de la Transformation Numérique, de l’Innovation et de la Modernisation l’Administration et de l’Agriculture ont présenté, chacun en ce qui le concerne, une situation détaillée de l’état d’avancement des projets de développement relevant de son département.

Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes :

Ministère de la Transformation Numérique, de l’Innovation et de la Modernisation l’Administration

Cabinet du Ministre

Chargé de Mission : Mohamed Ould BATI Ould LEMRABOTT, titulaire d’une Licence en Economie, précédemment membre du Conseil National de l’Autorité de Régulation Multisectorielle.

Ministère de l’Action Sociale de l’Enfance et de la Famille

Cabinet du Ministre

Chargés de Mission :

– Sidi Bekaye, précédemment Secrétaire Général du Conseil régional de Guidimagha

– Oumgoufa Amenech, précédemment Directrice Régionale de l’Action Sociale NKTT Ouest

Conseiller Technique chargé des Affaires Juridiques : Moustafa Sid’Ahmed BAH, titulaire d’un Doctorat en droit public, précédemment Chef de service à la Direction Générale de la Législation, de la Traduction et de l’Edition du Journal Officiel au Secrétariat General du Gouvernement.

Conseillère Technique chargée de la Communication : Zeinebou Ahmed Taleb, Titulaire d’un DEA, précédemment Coordinatrice régionale au Tiris Zemmour.

Conseillère Technique chargée du Genre : Oumkelthoum Hamdinou, titulaire d’un DESA en femme et développement, précédemment chargée d’information et orientation au MASEF.

Administration Centrale

Direction de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale (DASSN)

Directeur : Mohamed Bedde, précédemment Conseiller Technique chargé du Genre

Directrice Adjointe : Mbarka Abdeljelil, précédemment Directrice Adjointe de l’Ecole Nationale de l’Action Sociale.

Direction de l’Enfance

Directrice Adjointe : Zeinebou sidi Salem, précédemment Chef de service politique de l’enfance.

Etablissements Publics

Ecole Nationale de l’Action Sociale

Directrice Adjointe : Oum Elvadli Camara, précédemment Chef du Département des Affaires Pédagogique et Académiques.