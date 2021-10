Le Conseil des Ministres réuni le Mercredi 27 octobre 2021 (compte rendu de réunion)

Le Conseil des Ministres s’est réuni hier Mercredi 27 octobre 2021 sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, Président de la République.



Le Conseil a examiné et approuvé le projet de loi autorisant la ratification de l’accord de base, signé à Nouakchott le 19 décembre 2018, entre le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie et le Programme Alimentaire Mondial (PAM).





Cet accord vise à ratifier certaines décisions relatives à l’assistance humanitaire aux victimes de catastrophes naturelles et des situations d’urgence similaires, reconnaissant le caractère humanitaire des activités du Programme Alimentaire Mondial et sa contribution au développement, ainsi que le rôle important qu’il joue en fournissant l’aide alimentaire et dans la lutte contre la faim et la pauvreté dans le monde.



Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décrets suivants :



-Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d’Administration de l’Institut National de Recherches en Santé Publique.



-Projet de décret portant nomination du Président et des membres du Conseil d’Administration de la Société Mauritanienne d’Electricité (SOMELEC).



-Projet de décret portant approbation et déclaration d’utilité publique du plan de lotissement du secteur 20 à Toujounine.



La zone concernée par ce plan permettra de recaser les ménages déplacés dans le cadre de l’opération d’évacuation des voies et places publiques, ainsi que d’apurer le dossier des situations litigieuses de l’opération de restructuration des quartiers précaires, en cours de finalisation.



-Projet de décret portant approbation et déclaration d’utilité publique du plan de lotissement du secteur 22 à Toujounine.



La zone concernée par ce plan permettra de recaser une partie des ménages déplacés dans le cadre de la finalisation de l’opération de restructuration des quartiers précaires de Nouakchott ; et de régler la situation des poches illégalement occupées au niveau de la ville.



Ce plan de lotissement va contribuer à concrétiser la vision de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, en allouant 5.000 lots à la construction de logements sociaux qui permettront aux familles vulnérables d’voir un logement décent et d’accéder aux services et équipements publics.



Le Ministre de la Justice, Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur par intérim a présenté une communication relative à la situation internationale.



Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.



Enfin, le Conseil a pris la mesure individuelle suivante :



Ministère de la Santé



Etablissement Publics



Centrale d’Achat des Médicaments, Equipements et Consommables Médicaux (CAMEC)



Directeur Général Adjoint : Ahmed Taher khayar, précédemment inspecteur général des finances au Ministère des Finances.

AMI