Le conseil de la région de Tiris approuve son budget 2023.

Le Conseil de la région du Tiris-Zemmour s’est réuni, samedi, dans la ville de Zouerate, en sa quatrième et dernière session ordinaire, sous la présidence du Président du Conseil, M. Mohamed Ould Mahjoub, en présence du directeur de cabinet du wali du Tiris Zemmour, M. Cheikh Bilal.

Cette réunion a été consacrée à l’étude et à la discussion du budget du Conseil pour l’année 2023 et de ses principaux chapitres.

Dans son intervention, le directeur du cabinet du wali du Tiris Zemmour a indiqué que les habitants de la wilaya placent de grands espoirs dans le conseil de la région du Tiris Zemmour, espérant que cette dernière session sera couronnée de succès et que ses résultats se reflèteront sur le développement local de la wilaya.

De son côté, le président de la région du Tiris a expliqué dans son allocution que la région du Tiris-Zemmour a pu mettre en œuvre un nombre important de projets d’investissement, comme la réalisation de l’agrandissement du centre de santé de la moughataa de Zouerate, l’extension de la direction régionale de la santé et la réhabilitation des lycées et écoles fondamentales des trois moughataas de la wilaya (Zouerate, F’Deirik et BirMoghrein).

Il a également ajouté que du matériel informatique, des climatiseurs et du mobilier ont été acquis pour l’administration des lycées et écoles fondamentales et pour le bureau des parents d’élèves.

AMI