Le Comité Ministériel chargé du suivi de la pandémie de Covid 19: prise en compte de la Semaine Nationale de la Vaccination

Le Comité Ministériel chargé du suivi de Covid 19 souligne la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour faire de la Semaine Nationale de la Vaccination un succès.

Son Excellence le Premier Ministre Mohamed Ould Bilal Massoud a présidé ce mardi, au Premier Ministère à Nouakchott, une réunion du Comité Ministériel chargé du suivi de la pandémie de Covid-19.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des directives de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, relatives à la prise en charge permanente de la santé des citoyens.

A l’ordre du jour les points suivants :

Préparation de la Semaine Nationale de la Vaccination qui débutera le jeudi 12 mai 2022 ;

Discuter du rapport sur la mise en œuvre du Fonds spécial de solidarité sociale et de lutte contre le COVID-19 au cours des deux derniers mois.

S’agissant du premier point, le comité a passé en revue les préparatifs en cours pour l’organisation de la semaine nationale de la vaccination sur l’ensemble du territoire national, et les différentes activités programmées pour atteindre les objectifs souhaités.

Dans ce contexte, il a souligné la nécessité de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire de ce processus un succès, afin que le plus grand nombre de citoyens puisse obtenir des doses de vaccination initiale ou de rappel. A cet effet, le comité a mis l’accent sur la mise en œuvre d’une large campagne de sensibilisation aux niveaux national et local, avec la participation de divers médias et réseaux sociaux, ainsi que des acteurs de la société civile.

Sur le deuxième point, la commission a longuement discuté du rapport pour deux mois d’exécution du Fonds Spécial de Solidarité Sociale et de Lutte contre le COVID-19 et l’a approuvé ; et il a décidé d’en saisir le Comité national chargé du suivi de sa mise en œuvre, conformément aux prescriptions du décret n°66-2020 du 4 mai 2020.