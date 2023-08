Le chef du commerce américain appelle à un environnement commercial « prévisible » en Chine…

Les États-Unis souhaitent travailler avec la Chine pour fournir un environnement plus « prévisible » aux entreprises américaines à Shanghai, a déclaré la secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, aux responsables du centre économique.

S’adressant au chef du Parti communiste de Shanghai, Chen Jining, au quatrième jour d’un voyage en Chine pour construire un pont, Raimondo a déclaré mercredi qu' »une relation économique stable est bonne pour l’Amérique, bonne pour la Chine et bonne pour le monde ».

« Les relations économiques entre les États-Unis et la Chine sont parmi les plus importantes au monde », a-t-elle déclaré à Chen.

Raimondo a déclaré à Chen qu’il attendait avec impatience les discussions sur « la réalisation d’un environnement commercial plus prévisible, d’un environnement réglementaire prévisible et de règles du jeu équitables pour les entreprises américaines ici à Shanghai ».

Les entreprises américaines en Chine se plaignent depuis longtemps de ce qu’elles considèrent comme un environnement commercial injuste, avec une protection limitée de la propriété intellectuelle et un traitement préférentiel accordé aux concurrents locaux.

Ces craintes ont été aggravées cette année par une vaste répression contre les sociétés de conseil américaines opérant en Chine.

Une nouvelle loi anti-espionnage entrée en vigueur le 1er juillet a également effrayé les entreprises étrangères et nationales qui tentent de décrypter les intentions des autorités et, surtout, de déterminer ce qui est interdit.

Lors d’une réunion mardi avec le vice-premier ministre He Lifeng à Pékin, Raimondo a évoqué ce que Washington considère comme des pratiques commerciales déloyales de la part de la Chine, selon un rapport du département américain du Commerce.

Elle a également souligné « l’importance de renforcer la protection des secrets commerciaux pour les entreprises américaines opérant en Chine ».

Le secrétaire au Commerce est l’un des nombreux hauts responsables américains qui se sont rendus en Chine ces derniers mois, dans le cadre des efforts de Washington visant à améliorer ses relations de travail avec son plus grand rival stratégique.

Raimondo a profité de son voyage pour rechercher des discussions plus ouvertes avec les Chinois sur les restrictions commerciales restrictives, et les deux parties ont convenu de créer un groupe de travail pour aplanir la liste des différends commerciaux entre elles.

Source : aljazeera.com