Le Chef d’Etat-Major et son homologue sénégalais visitent une usine militaire

Le Chef d’Etat-Major des Armées, accompagné de son homologue sénégalais, visite une usine d’habillement militaire.

Le chef d’Etat-Major général des Armées, le général de brigade Mokhtar Bella Chaabane, accompagné du chef d’Etat-Major général des Armées sénégalaises, le général Cheikh Wade, a effectué une visite à l’usine d’habillement militaire à Nouakchott, affilié à l’Etat-Major général des armées, dans le cadre de la visite que l’hôte sénégalais effectue actuellement en Mauritanie.

La délégation a été reçue à l’entrée de l’usine par son directeur général, le colonel Ely Mokhtar Salem, entouré d’un certain nombre d’officiers et de responsables centraux de l’établissement.

La visite a permis au chef d’état-major général des armées, à son hôte sénégalais et à la délégation qui l’accompagnait de constater le rôle important joué par cette institution dans l’équipement et l’approvisionnement en vêtements des forces armées, des forces de sécurité et d’autres secteurs publics.

La délégation a visité le laboratoire d’analyse des produits textiles, l’atelier de fabrication de gilets pare-balles, des ateliers de broderie et de couture, et bien d’autres ateliers de cette institution.

L’usine se compose d’un entrepôt de stockage des produits, d’un atelier de broderie de vêtements, d’un autre de couture, de fabrication d’uniformes militaires et civils et de costumes de parade, en plus d’une maison d’hôtes et de salles de repos.

Cette institution affiliée à l’état-major général des armées a été restructurée en 2013 pour pouvoir atteindre l’autosuffisance vestimentaire des forces armées et des forces de sécurité.

À la suite des développements successifs, l’institution a élargi ses activités, qui ont commencé par la production de vêtements pour certaines institutions civiles du pays, et a ajouté à son siège à Nouakchott une succursale dans la ville de Chami qui s’occupe de la fabrication de tentes, de couvertures, de chaussures et d’uniformes militaires traditionnels.

Cette institution offre plus de 400 opportunités d’emplois permanents, dont la plupart sont destinés aux femmes militaires, en plus d’autres emplois civils.

La délégation était accompagnée du contre-amiral Mohamed Cheikhna Taleb Moustaph, chef d’état-major de la marine nationale, du colonel Abdellahi Dieng, attaché militaire à l’ambassade de notre pays au Sénégal, et de plusieurs commandants de divisions et directions de l’état-major général des armées.