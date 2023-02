Le Chancelier fédéral d’Autriche Karl Nehammer visite le mausolée Mohammed V.

Le Chancelier fédéral d’Autriche Karl Nehammer a visité mardi le Mausolée Mohammed V à Rabat, où il s’est recueilli sur les tombes des regrettés Souverains, Feu S.M. Mohammed V et Feu S.M. Hassan II, que Dieu Les ait en Sa sainte miséricorde. Karl Nehammer, qui était accompagné d’une délégation, a déposé des gerbes de fleurs sur les tombes des regrettés Souverains avant de signer le Livre d’or du Mausolée.

A cette occasion, le conservateur du Mausolée et historiographe du Royaume, Abdelhak El Mrini, a présenté à Karl Nehammer des explications sur ce monument à forte charge historique et civilisationnelle. Le Chancelier fédéral d’Autriche est arrivé lundi au Maroc, accompagné d’une importante délégation d’hommes d’affaires. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la célébration, le 28 février 2023, du 240ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et l’Autriche.

