Le Centre de Promotion des Exportations organisera ”prochainement”une exposition de produits libyens à Nouakchott, en Mauritanie

Le Centre libyen de Promotion des Exportations (LEPC) prévoit d’organiser ”prochainement”une exposition de produits libyens dans la capitale mauritanienne de Nouakchott.

La nouvelle a été révélée lundi après que le chef du LEPC, Mohamed Al-Deeb, a accueilli au siège du LEPC à Tripoli l’Ambassadeur de Libye en Mauritanie.

Le LEPC a indiqué que lors de leur réunion, en présence des Directeurs des Départements et Bureaux et du Conseiller à la Coopération Internationale, les derniers préparatifs concernant l’exposition des produits libyens prévue à Nouakchott au cours de la période à venir, ont été suivis.

L’événement sera organisé par le LEPC et l’Autorité Générale des Expositions, en coopération avec l’Ambassade de Libye en Mauritanie et sous les auspices du Ministère de l’Économie et du Commerce.

On rappellera qu’en juin dernier, coordonnée par l’ambassade de Libye à Nouakchott, une délégation de la LEPC, l’Autorité Générale des Expositions, et de la société organisatrice de l’exposition, s’est rendue en Mauritanie afin de prendre les dispositions préliminaires pour la tenue de l’exposition, en savoir plus sur le marché mauritanien, et rencontrer des responsables.

L’objectif de l’événement est la pénétration des produits libyens sur le marché mauritanien et fait suite aux événements « Made in Libya » à Tunis, en septembre 2021 et à Niamey au Niger en mars 2023.

Ces efforts s’inscrivent dans le cadre de la politique libyenne visant à accroître la production locale, à accroître les exportations, à accroître le commerce de transit vers l’Afrique subsaharienne, à diversifier l’économie des hydrocarbures et à créer plus d’emplois pour sa population jeune.