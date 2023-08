Le cauchemar d’un skipper de pêche andalou: arrêté en Mauritanie pour la mort présumée de quatre marins

Leur avocat affirme qu’ils « simulent ou simulent une collision qui n’est pas vraie » afin de demander réparation aux familles des victimes

Situation complexe pour un skipper de pêche de Huelva qui travaille sur un bateau de pêche basé aux îles Canaries. Le skipper, détenu dans une ville côtière de Mauritanie depuis le 14 juillet, est accusé d’avoir causé la mort de quatre marins du pays africain par une collision avec leur bateau de pêche, ce qui est « totalement incertain », selon l’avocat du marin de Huelva, Fernando Osuna, a déclaré à Europa Press.

Osuna a souligné qu ‘ »il semble que la situation puisse être résolue bientôt », car il a fait remarquer qu’ils avaient des » preuves « pour » prouver « l’innocence du skipper, car » les plus de 20 membres d’équipage soutiennent qu’il n’y a pas eu de collision avec ce bateau de pêche. »

L’avocat a expliqué que son client « passe un très mauvais moment » et fait face à « un très grand impact émotionnel et beaucoup d’angoisse » car « l’avocat qu’ils ont mis là-bas ne parle pas espagnol » et « ils lui ont à peine remis des documents sur son cas », alors qu’il a regretté que « la nourriture n’ait pas été fournie et qu’il ait été détenu dans des conditions inhumaines », même s’il espère que « dans deux ou trois jours, il pourrait être de retour en Espagne ».

Ainsi, interrogé sur les motivations possibles qui ont conduit à l’arrestation de cette personne s’il y a des témoins qui soutiennent qu’il n’a causé aucun accident, Osuna a expliqué que, comme il en a été informé, « il semble qu’à certaines occasions ils simulent ou simulent une collision qui n’est pas vraie » pour « exiger une indemnisation de la compagnie pour les familles des victimes », de sorte que si la compagnie du navire n’indemnise pas « le skipper est détenu là-bas », donc « ce n’est pas la première fois que quelque chose comme ça se produit ».

Enfin, Osuna a expliqué que le skipper de Huelva, qui a « beaucoup d’expérience et d’heures de navigation », travaille sur un bateau de pêche de 50 mètres de long, dont l’équipage est composé de 26 membres, appartenant à différents pays comme le Maroc, le Sénégal et la Mauritanie.

