Le Burkina expulse l’attaché de défense français.

Dans une nouvelle évolution des tensions entre le Burkina Faso et la France, le Ministère des Affaires Étrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabe de l’Extérieur du Burkina Faso a formellement exigé le départ de l’attaché de défense français au Burkina Faso, Monsieur Emmanuel PASQUIER. La raison évoquée pour cette décision est celle d’activités subversives attribuées à l’attaché.

Cette nouvelle humiliation diplomatique pour la France ne s’est pas arrêtée là. Le personnel du bureau militaire français a également reçu l’ordre de quitter le territoire burkinabè dans un délai de deux semaines.

L’origine exacte de cette tension n’a pas été clairement détaillée dans le communiqué officiel, mais la mention d’activités subversives suggère des préoccupations profondes du côté burkinabè quant aux actions ou aux intentions de l’attaché de défense français et peut-être d’autres membres du personnel diplomatique français.

Dans sa communication, le Ministère des Affaires Étrangères du Burkina Faso a remercié le ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères de la République Française pour sa coopération et a renouvelé ses assurances de haute considération. Cela suggère une volonté de maintenir des relations cordiales malgré cette décision abrupte.

La France n’a pas encore formulé de réponse officielle à cette demande. Les jours et semaines à venir seront déterminants pour comprendre l’évolution de cette situation et ses implications pour les relations entre les deux nations.

