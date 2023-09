Le bilan du séisme s’alourdit, au moins 1000 morts et 700 blessés

Le bilan du séisme s’alourdit, au moins 1000 morts et 700 blessés

Le bilan du séisme d’une magnitude 7 sur l’échelle de Richter qui s’est produit dans la nuit de Vendredi à Samedi s’alourdit et atteint au moins 1000 morts et au moins 700 blessés, selon diverses sources.

Ce séisme a provoqué d’énormes dégâts et a semé la panique à Marrakech et plusieurs autres villes.

Le Centre national pour la recherche scientifique et technique (CNRST) basé à Rabat a indiqué que le séisme était d’une magnitude de 7 degrés sur l’échelle de Richter et que son épicentre se situait dans la province d’Al-Haouz, au sud-ouest de la ville touristique de Marrakech.

Ont été particulièrement touchées : les provinces et communes d’Al-Haouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant”. Au moins 153 personnes ont été blessées et hospitalisées.

D’après les médias marocains, il s’agit du plus puissant séisme à frapper le royaume à ce jour.

Le séisme a été aussi ressenti en Mauritanie, au Portugal, Espagne, Algérie, et Gibraltar.