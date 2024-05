Le 33e sommet arabe se réunit ce jeudi, au Bahreïn

Les dirigeants arabes discuteront des moyens de parvenir à la stabilité en Libye et de soutenir l’État libanais.

Les dirigeants et responsables arabes présents au sommet comprennent le Président égyptien Abdel-Fattah El-Sisi; Hamza Abdi Barre, Premier Ministre de la Somalie ; Ahmed Aboul Gheit, Secrétaire général de la Ligue arabe ; Rashad Mohammed Al Alimi, Président du Conseil Présidentiel de la République du Yémen ; le Président Mohamed Al Menfi, Président du Conseil Présidentiel de la Libye ; Najib Mikati, Premier Ministre de la République libanaise ; Ismail Omar Guelleh, Président de Djibouti ; Aziz Akhannouch, Premier Ministre du Royaume du Maroc; Abdel Latif Jamal Rachid, le président de l’Irak ; Mahmoud Abbas, Président de l’État de Palestine ; le Roi Abdullah II Ibn Al Hussein du Royaume hachémite de Jordanie ; Mohamed Ould Cheikh AI Ghazouani, Président de la République islamique de Mauritanie ; et Azali Assoumani, Président de l’Union des Comores.

Divers dignitaires internationaux assisteront également au sommet et y prendront la parole, notamment Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies ; et Francesca P. Albanese, Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les Territoires palestiniens occupés.