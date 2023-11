Le 1er Novembre 2023: Recueillement dans la lucidité, le serment renouvelé à nos martyrs et solidarité avec le peuple palestinien.

Par Mohamed El-Abassi

Une commémoration qui s’est déroulée dans l’humilité, sans les festivités habituelles, ni les feux d’artifice qui avaient illuminé de milles feux le ciel d’Alger en 2022, mais avec des youyous stridents à la mémoire des martyrs, les nôtres avec un immense hommage, et des palestiniens, tombés au champ d’honneur dans une communauté de destin pour la liberté, l’indépendance et la dignité humaine.

Alors que les chancelleries algériennes de par le monde se préparaient à rééditer, avec la même ferveur, la même joie, le même résonnement et l’éclat dû à la victoire historique du peuple algérien contre la colonisation et la barbarie, le Président Tebboune a décidé, dans un élan de solidarité avec le peuple palestinien, victime d’une guerre d’extermination et d’épuration raciale, d’annuler toute manifestation festive, mais sans oublier le devoir de mémoire nationale qui doit rappeler, à ceux qui font tout pour banaliser le sacrifice, le prix consenti pour la liberté par le sang et les souffrances de tout un Peuple, que la glorieuse révolution du 1er novembre est éternelle. Elle l’est, en effet.

Malgré le désir de la fête, les algériens ont compris la sagesse, la perspicacité et la compassion solidaire de la décision présidentielle en faisant siennes la morale et l’humilité de mise devant le génocide palestinien. D’aucuns y a vu une position inspirée de dignité humaine, une communion fraternelle et une solidarité engagée avec la cause centrale arabe.

Comment se peut-il être autrement quand l’Algérie s’est distinguée à dire que son indépendance était inaccomplie tant que la Palestine n’ait pas recouvré la sienne.

Une leçon d’histoire, de dignité et de communion entre les peuples algérien et palestinien, qui devrait faire méditer d’autres pays arabes enchaînés par un pacte honteux de normalisation et ligotés jusqu’au point de sympathiser avec le bourreau sioniste des palestiniens sans distinction des civils, femmes et enfants.

Ceux-là qui n’ont d’arabité que le nom, qui ne balbutient mot et s’ils se prononcent, c’est pour se positionner au côté de l’entité sioniste. Une trahison qui n’a de nom que certaines monarchies qui portent l’anathème du fait de leur complicité dans un crime insoutenable contre l’humanité.

C’est enfin, dans la lucidité du recueillement, dans la loyauté avec ses principes et la solidarité, non pas seulement avec le peuple palestinien longtemps meurtri, mais qui est aujourd’hui victime d’une guerre d’extermination et d’épuration raciale, que le peuple algérien aura commémoré dans la sobriété le plus cher de ses repères historiques. Une position qui la distingue honorablement face l’opprobre d’autres pays arabes !

