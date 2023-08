L’Azerbaïdjan réagit au président français Macron.

, Hajizadeh , porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l’Azerbaïdjan, a déclaré : « (Macron) parlant le langage de la répression est inacceptable. C’est irrespectueux de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’Azerbaïdjan. » a utilisé l’expression.

Le porte-parole du ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Ayhan Hajizade, a réagi à l’utilisation par le président français Emmanuel Macron de l’expression « couloir humanitaire » à propos du corridor terrestre azerbaïdjanais de Latchine et a déclaré : « Le langage de l’oppression dans son discours est inacceptable. irrespectueux de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’Azerbaïdjan. » dit.

Hacızade a fait une déclaration écrite concernant les opinions anti-azerbaïdjanaises exprimées par Macron lors de la Conférence des ambassadeurs.

Déclarant que les opinions vindicatives de Macron, qui créent une fausse impression de la situation actuelle dans la région et défendent unilatéralement l’Arménie, nuisent au processus de paix, Hacızade a déclaré :

« La France, qui n’a pas condamné l’occupation et les attaques de l’Arménie contre l’Azerbaïdjan depuis près de 30 ans et n’a procédé à aucune évaluation de la situation humanitaire d’environ 1 million de réfugiés et de personnes déplacées du fait de l’occupation, adhère désormais aux Nations Unies. Charte des Nations Unies de l’Azerbaïdjan et les normes et principes du droit international. Il est incompréhensible qu’il ait condamné à juste titre la guerre de 44 jours dans la patrie, qui a abouti à la libération de ses terres de l’occupation, et que Macron ait également inclus des affirmations sur la situation humanitaire. dans la région dans son discours. »

Hajizadeh a réagi à l’utilisation par Macron de l’expression « couloir humanitaire » à propos du couloir de Latchine, qui est la terre de l’Azerbaïdjan, et a déclaré : « Il est inacceptable que le président français inclue des expressions telles que « couloir humanitaire de Lachin » dans son discours et parler avec un langage d’oppression. Ce n’est pas acceptable pour l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Azerbaïdjan. C’est irrespectueux. a fait son évaluation.

Soulignant que l’Azerbaïdjan est déterminé à assurer la paix et la sécurité dans la région, Hajizade a déclaré : « Toute intervention étrangère qui entraverait ce processus sera résolument évitée ».

​​​​​​​Macron a annoncé qu’il rencontrerait dans la semaine le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan et proposerait une nouvelle initiative diplomatique pour résoudre le conflit.

Le président français Macron a également annoncé qu’il prendrait une nouvelle initiative diplomatique sur la scène internationale pour accroître la pression sur l’Azerbaïdjan.

Agence Anadolu