L’Avocette élégante signalée à Dunatetétlen a péri en Mauritanie.

Récemment, en Mauritanie, sur la côte de l’océan Atlantique, une avocette élégante morte a été retrouvée, qui a reçu un anneau et une balise GPS dans sa zone de nidification dans le parc national de Kiskunság au printemps dernier, a rapporté l’Association hongroise d’ornithologie et de nature (MME) dans son article.

Le 25 mai de l’année dernière, l’oiseau fêtard mort en Afrique a reçu une balise GPS et un anneau sur la chaise Bába, située à la frontière de Dunatetétlen. L’installation de la balise et de l’anneau a été réalisée par Tibor Bárdos et Tamás Sápi, les responsables du service de conservation de la nature de la Direction du parc national de Kiskunság, et Krisztián Barna, un employé de la Direction du parc national de Körös-Maros. Tout cela a été réalisé dans le cadre du projet de surveillance du gulipán du réseau de recherche Eötvös Loránd, Centre de recherche écologique, Institut d’écologie aquatique (chef de projet Dr Emil Boros, assistante de projet Zsuzsanna Lánczos)

Les chercheurs ont nommé l’oiseau signal Flipper. Le signal GPS montre que l’oiseau a quitté la Hongrie relativement tôt l’année dernière, déjà le premier juillet, probablement à cause de la grave sécheresse. Il a passé l’été en Italie, puis s’est envolé de là vers la Tunisie fin octobre, puis via l’Algérie, le Maroc et le Sahara occidental jusqu’en Mauritanie, parcourant 4 500 kilomètres depuis son site de nidification.

Selon le rapport de MME, la balise de l’oiseau ici a envoyé des données d’un endroit pendant des jours, on a donc supposé que quelque chose n’allait pas. Par l’intermédiaire de l’association des centres de baguage d’oiseaux (EURING), un riverain a été contacté, qui a retrouvé le gulipán, malheureusement déjà mort, à cet endroit. La cause du décès n’a pas pu être déterminée.

Jusqu’à présent, deux mille gulipáns ont été bagués en Hongrie, dont 32 spécimens ont été trouvés à l’étranger, la plupart en Europe, au sud, au sud-ouest et à l’ouest du bassin des Carpates. De tous, l’oiseau trouvé aujourd’hui est le spécimen le plus marqué au niveau national. Deux autres gulipáns annelés hongrois ont été trouvés en Afrique, en 1955 et 1977, en Tunisie.

Tamás Sápi et Tibor Bárdos ont encerclé un total de quatre gulipáns, deux sur Bába-szék (y compris Flipper) et deux près d’Akasztó, dans la partie nord de Miklapuszta, à Sörke.

Le gulipán est un fêtard très protégé et régulier. De mars à novembre, on peut l’observer dans les lacs salés des plaines ou dans les déversoirs et lacs saisonniers peu profonds. Espèce d’oiseau migrateur, il passe l’hiver principalement sur les côtes de la mer Méditerranée et les régions périphériques de l’Afrique du Nord-ouest.

Traduit par Rapideinfo

Source : baon.hu