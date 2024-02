L’attribution des postes qu’il faut à l’homme qu’il faut, ou à la femme qu’il faut !

Il est évident que l’attribution des postes administratifs aux cadres et aux personnes qualifiées et expérimentées est d’une importance capitale pour le développement de la Mauritanie.

Processus de sélection rigoureux mettre en place un processus de sélection et de recrutement rigoureux permettrait de garantir que seules les personnes les plus compétentes soient choisies pour occuper des postes administratifs. Cela contribuerait à une gestion efficace et transparente des affaires publiques.

En encourageant la compétence et l’expérience, il serait possible de promouvoir le développement des talents locaux et de réduire la dépendance aux ressources humaines externes. Investir dans la formation et le perfectionnement des compétences renforcerait les capacités des employés et les préparerait à relever les défis auxquels le pays est confronté.

Il est crucial de garantir que les femmes mauritaniennes bénéficient des mêmes opportunités professionnelles que les hommes. En favorisant leur participation active dans les postes administratifs, nous pourrions bénéficier de leur expertise et de leurs perspectives uniques, contribuant ainsi à des prises de décisions éclairées et équilibrées.

En mettant l’accent sur la compétence, l’expérience et l’équité, la Mauritanie pourrait promouvoir un environnement administratif efficace, transparent et axé sur le développement durable. Cela serait un pas important vers l’optimisation des performances des administrations et la progression du pays vers un avenir meilleur.

Abdoulaziz DEME