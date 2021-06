L’armée sahraouie mène de nouvelles attaques contre les forces d’occupation marocaines.

Les unités de l’Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont mené de nouvelles attaques contre les positions des forces de l’armée d’occupation marocaine, le long du mur du sable, a indiqué un communiqué du ministère sahraoui de la Défense.

Selon le 212e communiqué rapporté par l’Agence de presse sahraouie (SPS), «les unités de l’APLS ont bombardé les positions des forces d’occupation dans différentes régions, le long du mur de la honte». L’armée sahraouie «a mené jeudi des attaques ciblant les positions des forces de l’occupation à Ferdet Ettemat dans le secteur de Haouza», ajoute la même source. Elles ont également mené vendredi un bombardement dans la région d’Amguelli Eddachra, dans le secteur d’Amegulli et Oudi Al-Dhamrane relevant du secteur de Mahbes et dans la région de Tnouchad dans le même secteur. Les attaques de l’APLS se poursuivent contre les forces d’occupation qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles, le long du mur de la honte, conclut le communiqué.

L’ISACOM «salue la décision du Parlement européen condamnant le Maroc»

La présidente de l’Instance sahraouie contre l’occupation marocaine (ISACOM), Aminatou Haidar a salué, vendredi, la décision du Parlement européen condamnant à l’unanimité le Maroc en raison du chantage exercé contre l’Espagne par l’exploitation des mineurs dans «une migration collective purement inhumaine et immorale». Dans une déclaration à l’APS, la militante sahraouie a affirmé qu’en dépit de cette décision, «celle-ci n’a pas jeté la lumière sur les véritables raisons derrière l’obstination marocaine», dues, a-t-elle dit, «du laisser-aller et de la complicité de l’UE avec le régime de l’occupant marocain». L’Union européenne, poursuit Aminatou Haidar, apparait «indulgente» envers le Maroc à plus d’un titre, «d’abord considéré comme partenaire stratégique, jusqu’à la complicité flagrante dans le pillage des richesses du Sahara occidental et la poursuite de l’occupation de ses terres», ajoutant que «cela encouragera le Maroc à violer les lois et la légalité internationales».

Elle a appelé le Parlement et l’union européens à exercer «une pression sur le régime marocain» pour mettre un terme à l’occupation de la République sahraouie. Le Parlement européen avait adopté, jeudi, une résolution dans laquelle il a rappelé au Maroc que la question migratoire ne pouvait être utilisée à des fins politiques, à plus forte raison lorsque les migrants sont des mineurs. Il s’agissait aussi, pour le Parlement, de signaler à Rabat que l’adoption de ce genre de méthodes pouvait être considéré comme un geste hostile, pas seulement par l’Espagne, pays ciblé directement, mais par l’Union européenne dans sa globalité.

Le Maroc refuse de fournir des services aux ressortissants allemands «sans motif»

L’ambassade d’Allemagne à Rabat a indiqué, jeudi, que les autorités marocaines compétentes ont refusé de fournir des services aux ressortissants allemands, «sans indication du motif». Dans un communiqué publié sur son site, l’ambassade note que «depuis le 1er mars 2021, le Maroc a suspendu unilatéralement sa coopération avec l’ambassade ainsi qu’avec les institutions allemandes, de même qu’il a imposé une suspension de contact envers l’ambassade. Ceci concerne également les affaires consulaires». Le communiqué explique, par conséquent, que «le soutien consulaire de l’ambassade d’Allemagne à Rabat ne peut désormais être fourni que de manière très limitée». La représentation diplomatique allemande informe en outre que le problème concerne également la prolongation ou la réglementation du séjour des ressortissants allemands au Maroc. «D’après les personnes concernées, ces services ont été refusés – entre autres par la police – sans indication du motif », lit-on dans le document.

Les citoyens allemands sont donc fortement conseillés de ne pas dépasser la durée autorisée de séjour sans visa – limitée à 90 jours – et de quitter le pays à temps au moyen des vols spéciaux limités. «Si la période du séjour légal a expiré, ou si d’autres problèmes liés à la résidence légale surviennent, l’assistance de l’ambassade ne pourra malheureusement pas être octroyée», prévient l’ambassade. Les interventions de l’ambassade en faveur des ressortissants allemands sont actuellement également entravées par la suspension de contact adoptée par le Maroc, ajoute-t-on de même source. Début mars, le Maroc a décidé de suspendre ses relations avec l’ambassade d’Allemagne à Rabat, en raison de divergences avec Berlin sur plusieurs dossiers, dont celui du Sahara occidental, occupé par le Maroc depuis 1975. L’Allemagne qui avait condamné la décision de l’ex président américain, Donald Trump, de reconnaitre la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara Occidental, a soulevé cette question au niveau du Conseil de sécurité, où elle a appelé les Etats-Unis à «agir dans le cadre du droit international».

Le Président du Timor oriental réitère le soutien de son pays à la cause sahraouie

Le président de la République du Timor oriental, Francisco Guterres, a réitéré l’engagement du Gouvernement de son pays à la poursuite du soutien de la cause juste du peuple sahraoui, et ce, lors de la cérémonie de remise des lettres de créances de M. Abba Malainin, en sa qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) au Timor oriental. Lors de cette cérémonie tenue au Palais présidentiel à Dili, le Président Francisco Guterres a affirmé l’engagement du Gouvernement de Timor oriental et son engagement personnel à poursuivre le soutien de la cause juste du peuple sahraoui, indique l’Agence de presse sahraouie (SPS). A cette occasion, le diplomate sahraoui a transmis la volonté du président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, et du Gouvernement sahraoui à renforcer les relations excellentes entre la RASD et le Timor oriental.

Il a exprimé, au nom du peuple et du Gouvernement sahraoui, ses remerciements et sa reconnaissance au Timor oriental pour sa position de soutien à la lutte juste du peuple sahraoui afin de lui permettre d’exercer son droit à l’autodétermination et de recouvrer la souveraineté de la RASD sur ses territoires. Le nouveau ambassadeur sahraoui a informé le président du Timor oriental des derniers développement de la cause sahraouie, notamment après la violation par le Maroc de l’accord du cessez-le-feu, signé entre les deux parties du conflit en 1991. Pour rappel, la ministre timoraise des Affaires étrangères et de la Coopération, Adaljiza Magno, avait réitéré, en avril dernier, le soutien permanent de son pays au droit du peuple sahraoui à la liberté et à l’indépendance, soulignant la poursuite de son pays à soutenir la lutte juste du peuple sahraoui jusqu’à l’obtention de ses droits légitimes.

R. I.

LNR