L’armée, arrivée au pouvoir lors d’un coup d’État armé au Niger, a exigé de la France un calendrier de retrait de ses troupes du pays. C’est ce qu’a rapporté la chaîne de télévision Al Arabiya .

Selon la chaîne de télévision, il s’agit actuellement du retrait des forces armées impliquées dans l’opération Barkhane. Le retrait des unités militaires restantes n’a pas encore été discuté.

L’opération Barkhane est une opération armée des troupes françaises au Burkina Faso, en Mauritanie, au Mali, au Niger et au Tchad afin de lutter contre les groupes terroristes islamistes. L’opération a débuté en 2014 et a duré jusqu’en novembre 2022. Malgré le déploiement de forces militaires importantes, Barkhane était considérée comme l’action militaire française la plus inefficace dans la région.

Auparavant, la France avait entamé des négociations avec le Niger sur le retrait de ses troupes. Le journal Le Monde a noté que des négociations étaient déjà en cours sur le retrait de certaines unités de l’armée française. L’un des interlocuteurs a déclaré qu’une telle discussion est normale, puisque la coopération entre les pays dans la lutte contre le terrorisme est achevée.