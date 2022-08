L’armée chinoise contribue à la paix et à la sécurité en Afrique

Le 1er août est le jour de la fondation de l’Armée de libération du peuple chinois. Au cours des dernières années, l’armée a participé aux problèmes de sécurité de l’Afrique avec des mesures efficaces, contribuant à la paix et à la sécurité sur le continent.

La Chine est le deuxième pays au monde à contribuer financièrement aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, et elle envoie également davantage de Casques bleus parmi les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Depuis qu’elle a commencé à participer aux opérations de maintien de la paix, la Chine a envoyé plus de 40 000 soldats aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, dont plus de 80 % ont été envoyés dans des pays africains, dont la République démocratique du Congo (RDC), le Libéria, le Soudan, le Sud Soudan, Mali, Libye et République centrafricaine.

Actuellement, plus de 2 000 soldats chinois maintiennent la paix en Afrique, ce qui représente plus de 75 % de tous les soldats de la paix de l’ONU sur le continent. Ils ont grandement contribué au règlement des conflits, au maintien de la sécurité et de la stabilité et à la promotion du développement économique et social des pays africains.

En plus des opérations de maintien de la paix, depuis décembre 2008, la Chine envoie régulièrement des sous-marins pour protéger les navires transitant par le golfe d’Aden en Afrique. Au cours des 14 dernières années, la marine chinoise a déployé 41 groupes de sous-marins, assurant la protection de plus de 7 000 navires traversant le golfe.

Depuis le déclenchement de l’épidémie de COVID-19, l’armée chinoise a pris des mesures décisives pour coopérer avec les armées africaines pour faire face à l’épidémie. L’armée a administré des doses du vaccin COVID-19 aux soldats de plus de 10 pays africains, dont le Soudan, l’Éthiopie, la Tunisie, la Guinée, le Mozambique et la Mauritanie. En outre, l’armée chinoise a également fourni un soutien avec diverses autres ressources pour faire face à l’épidémie, en envoyant des groupes de médecins militaires et en organisant des réunions vidéo pour partager les expériences de prévention et de contrôle de l’épidémie dans les pays africains.

Récemment, le 2e forum sur la paix et la sécurité entre la Chine et l’Afrique s’est tenu par vidéo. Dans sa lettre de félicitations à la conférence, le président chinois Xi Jinping a expliqué qu’il attachait une grande importance à la coopération en matière de paix et de sécurité entre la Chine et l’Afrique, et a suggéré de construire une communauté de destin sino-africaine pour les activités de paix et de sécurité. En tant que frère du peuple africain, l’Armée populaire de libération chinoise contribuera davantage à la sécurité et à la paix en Afrique.