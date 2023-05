L’APLS porte un sévère coup aux FAR : Le train pillant le phosphate sahraoui mis hors service !

Les forces de l’APLS (armée populaire de libération du Sahara Occidental), viennent de réussir un véritable coup de maître par delà le honteux mur de sable des FAR (forces armées royales).

Les soldats sahraouis, forts de leur courage, de leur extrême connaissance du terrain, et d’une détermination sans faille, ont réussi à frapper l’occupant marocain en plein cœur, là où ça lui fait le plus mal. Il s’agit du train d’évacuation et de livraison des quantités phénoménales que le Maroc est en train de piller sans vergogne au niveau des territoires occupés sahraouis.

Ce train vient en effet d’être mis hors service à environ une quarantaine de kilomètres de la ville occupée de Laâyoune, capitale du Sahara Occidental. Il va sans dire que les sources proches de l’APLS ne livrent aucun détail sur leur modus operandi, ni sur les armes utilisées pour réussir cette spectaculaire opération que Rabat tente vainement d’étouffer.

Le manque à gagner financier en est énorme, sachant que l’OCP (office chérifien des phosphates), risque désormais de ne pas honorer ses contrats de livraison conclus avec les sociétés qui acceptent de transgresser la légalité internationale. D’autant que l’APLS, qui a désormais trouvé la faille et le défaut de la cuirasse, peut désormais revenir à la charge aussi régulièrement que nécessaire.

La vénalité de Mohamed VI en prend un sérieux coup. Me. Gilles Devers, avocat du Polisario, estime à plus de 6 milliards d’euros la somme illégalement engrangée par les forces d’occupation marocaines. Cette somme a même dû sensiblement augmenter depuis le déclenchement du conflit armé en Ukraine, et la flambée des prix des phosphates.

Il estime également avoir blindé son plaidoyer et son dossier à charge contre le Maroc, afin que la Cour Européenne de Justice confirme pour avant la fin de cette année le verdict déjà rendu en faveur du front Polisario au mois de septembre passé.

Le coup de maître de l’APLS est vient également confirmer les fortes résolutions du dernier congrès du front Polisario, où il est question d’intensifier la lutte armée depuis que le Maroc a violé unilatéralement en date du 13 novembre 2021 le cessez-le-feu de 1991, conclu au moment où il était en train de perdre sa guerre contre le peuple sahraoui. Finalement, ce ne fut que partie remise. La défaite des FAR est en effet inéluctable. Avis !

Source: lapatrienews