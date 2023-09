L’Angola et la Mauritanie discutent du renforcement de la coopération

L’Angola et la Mauritanie ont évoqué vendredi la nécessité de renforcer la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines du développement économique.

L’annonce est faite lors d’une rencontre entre le ministre angolais des Affaires étrangères, Teté António, et l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Mauritanie en Angola, Mohamed Ould Mekhale.

Les deux pays travaillent à réactiver la Commission mixte bilatérale, ainsi qu’à élaborer des stratégies pour la suppression des visas dans les passeports diplomatiques et de service, souligne le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

