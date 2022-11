L’ancienne ministre de l’environnement participe à une réunion d’experts.

L’ancienne ministre de l’environnement et du développement durable de la Mauritanie, Mme Mariem Bekay participe à la réunion d’experts organisée par la Commission économique pour l’Afrique des Nations unies. La réunion porte sur la

résilience face aux crises et le développement durable en Afrique du Nord et en Afrique de l’Ouest.

L’événement s’est tenu dans un format hybride, réunissant des experts des États membres, des chercheurs en politique publique et des représentants d’organisations internationales.

Son objectif est de sensibiliser les décideurs aux questions liées à la sécurité alimentaire et énergétique, d’élaborer des recommandations politiques et de résoudre les multiples crises qui entravent le développement durable, notamment en Afrique du Nord et de l’Ouest.

Améliorer les systèmes énergétiques en Afrique du Nord et de l’Ouest, améliorer le financement et la performance des PME en mettant l’accent sur les femmes et les jeunes, et bénéficier de la mise en œuvre de la ZLECAF (Zone de libre-échange continentale africaine).

Construire des économies résilientes et durables, notamment en promouvant l’émission d’obligations vertes en Afrique du Nord et en Occident.

La Ministre a modéré la première session qui portait sur le thème de la résilience et la durabilité des systèmes alimentaires en Afrique du Nord et de l’ouest.