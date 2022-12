Lancement officiel de l’initiative citoyenne DEMAIN SENEGAL

Communiqué de presse

Dakar , Le 23.12.2022

DEMAIN SENEGAL, une initiative citoyenne de la société civile pour la construction du Sénégal de demain avec les Sénégalais d’aujourd’hui, annonce son lancement officiel le 28 décembre à la Maison de la Culture Douta Seck à la Médina DAKAR.

Demain Sénégal est une initiative citoyenne de la société civile dont l’ambition est de contribuer au développement du Sénégal en favorisant un cadre de réflexion collectif et constructif afin de voir émerger les solutions face aux grands défis du sous-développement dont l’accès à l’éducation, la santé, l’emploi des jeunes, l’habitat, l’environnement, la pauvreté …

Demain Sénégal entend capitaliser sur l’héritage des Assises Nationales.

Ce lancement sera l’occasion, pour Demain Sénégal, de montrer sa dynamique de réflexion et d’action à travers l’organisation d’une série de débats citoyens autour de 5 problématiques : état de droit et bonne gouvernance, emploi et entrepreneuriat, éducation et formation, santé, habitat

et cadre de vie.

Cet événement va réunir différents acteurs sénégalais incluant ceux de la diaspora, de tous âges et de tous horizons : agriculteurs, entrepreneurs, universitaires, décideurs, ouvriers, cadres, jeunes femmes et hommes actifs ou sans emploi, investisseurs …

DEMAIN SENEGAL, une initiative citoyenne de la société civile, pour la construction du Sénégal de demain avec les Sénégalais d’aujourd’hui.

La Présidente

Thiaba Camara Sy

A propos :

Demain Sénégal est une initiative citoyenne apolitique qui a vocation à être une force de proposition face aux grands défis du Sénégal. Elle se propose de rassembler des jeunes, des citoyens lambda, des cadres et bien d’autres acteurs du Sénégal et de la diaspora autour des enjeux de développement du pays.

L’objectif de Demain Sénégal est de faire émerger des débats citoyens autour d’une réflexion commune avec la population particulièrement les jeunes visant à identifier des solutions pérennes et innovantes.

Soumis par Global Mind Consulting