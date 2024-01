Lancement officiel de l’Association United Project 1, en Mauritanie.

United Project 1 est une Association à but non lucratif et à vocation humanitaire. Elle a lancé ses activités, ce samedi 20 janvier 2024 à Nouakchott.

United Project 1 s’engage à œuvrer dans tous les domaines d’intérêts sociaux, elle crée aussi un impact humanitaire durable et positif au sein de la communauté mauritanienne.

La mission de United Project 1 en Mauritanie est de concevoir, développer et mettre en oeuvre des initiatives visant à impacter positivement la vie des populations en situation de vulnérabilité, en mettant également l’accent sur la durabilité, l’inclusion et la solidarité.

Prenant la parole en premier l’adjoint au maire de Sebkha, Arona Abou Aw a salué le travail remarquable, qui est entrain d’être réalisé par United Project 1. Il a donné l’engagement de sa commune à accompagner les Associations des jeunes qui œuvrent pour le développement et la solidarité.

De son côté, le représentant du Centre National de Transfusion Sanguine Pape Adama Diop dit PADA, encourage les initiateurs de cet événement et félicite United Project 1 pour cette vision salvatrice.

Quand à Ly Bocar cadre à l’OMS, ces genres d’Associations sont à saluer et aider. Il appelle aux jeunes mauritaniens à adhérer cette noble vision de United Project 1.

Le Coordinateur de Mauritanie Alioune Moctar Gaye a remercié l’équipe de Dakar, qui a dépêché une forte délégation pour assister à cette cérémonie. Il a lancé officiellement la base de Mauritanie et appelle solennellement les jeunes mauritaniens à venir adhérer massivement cette Association pour qu’ils parviennent ensemble à relever les nombreux défis.

À son tour, la Secrétaire Générale, Yacine Demba Dramé à tout d’abord salué et remercié leur Coordinateur Mauritanie, Alioune Moctar Gaye pour l’accueil chaleureux réservé à leur délégation, avant de dire que United Project 1, incarne l’esprit de solidarité et d’engagement envers la société depuis 2018, la date de sa création.

Selon toujours elle, la base de Mauritanie devient ainsi un hub essentiel pour concrétiser leurs aspirations humanitaires. C’est ici que se forgeront des initiatives porteuses d’espoir et de progrès.

Ensemble nous œuvrerons à construire un avenir où chaque individu, quelle que soit sa situation aura l’opportunité de s’épanouir et de contribuer au bien être commun a-elle-ajouté.

Juste avant la fin de la cérémonie, la Secrétaire Générale est revenue largement dans une exposition bien détaillée sur les 5 ans d’existence.

Pour terminer en beauté la fête, le Coordinateur de Mauritanie Alioune Moctar Gaye a coupé le ruban symbolisant le démarrage des activités de United Project 1.

Par B.N

Futureafrique