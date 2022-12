Lancement d’une nouvelle coalition dénommée « Espoir ».

Plusieurs partis politiques et organisations ont annoncé la création d’une nouvelle coalition dénommée «Espoir » à l’occasion d’un rassemblement organisé jeudi soir, à l’ancienne Maison des Jeunes de Nouakchott.

La nouvelle entité a saisi l’occasion du meeting pour lancer un appel « à la mobilisation toutes les forces démocratiques et progressistes» invitées à intégrer ses rangs afin d’aider à relever les nombreux défis aux quels fait face la Mauritanie.

Ces problèmes épineux et menaces contre la stabilité du pays, sont consignés dans une déclaration publiée à l’occasion du rassemblement,

notamment « une situation de crise qui perdure, les tâtonnements au sommet de l’Etat, les échecs répétés des actions du gouvernement, la mauvaise gouvernance économique et financière, l’incohérence des choix politiques, l’absence de vision, le bradage des ressources naturelles

en particulier minières et halieutiques, un système de discrimination, d’exclusion sociale et politique à tous les niveaux.

Une situation qui alimente dangereusement le sentiment de méfiance, de rejet de l’autre, tendant à opposer nos différentes communautés et

constitue un obstacle majeur sur le chantier de l’unité nationale et une potentielle menace contre le devenir du pays ».Le document déplore la situation « d’un Etat/ Nation, qui se fissure progressivement, des institutions qui se vident de leur substance au

profit du tribalisme et du régionalisme, avec aux commandes une poignée de responsables le plus souvent dépourvus de toute compétence ».La déclaration relève également les problèmes « de l’éducation, le chômage endémique, la pauvreté, l’endettement…. ».

Un contexte dans lequel « le passage par les urnes constitue la seule planche de salut » permettant un renouvellement des dirigeants et de la classe politique.

La coalition « Espoir » décline ainsi ses ambitions pour les prochaines élections législatives, régionales et municipales de 2023, dont la date officielle vient d’être fixée.

La déclaration est signée du Front Républicain pour l’Unité et la Démocratie (FRUD), le Rassemblement des Démocrates Progressistes (RDP), le Changement Effectif (CE), le Sursaut Populaire Démocratique (SPD), la Mauritanie qui Rassemble (RM) et Mauritanie Forte (MF).

le calame

SourceURL: https://flamonline.com/?p=8591