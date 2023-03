Lancement du Programme « Paniers Ramadan » 2023

Dans le cadre de l’engagement qu’il a pris quant à sa contribution au développement social, et à l’occasion du mois béni du Ramadan de l’année 1444 de l’Hégire, l’opérateur de Télécom Mauritano-Soudanais » Chinguitel » annonce le lancement de son programme annuel « Paniers Ramadan ». En coordination avec les autorités locales et afin de diversifier les bénéficiaires du dit programme, Chinguitel a adopté pour la deuxième année consécutive un mécanisme de distribution directe dans les quartiers les plus vulnérables de Nouakchott. Il s’agit de :

-Moughataa de Dar-Naïm.

– Moughataa de Toujounine (quartier Legharika et zone des Robinets).

-Moughataa de Riyad (quartier Carrefour Istanbul).

– Moughataa de El-Mina.

– Moughataa de Teyarett (Quartier Amkizira).

Le panier alimentaire distribué se compose de : 5 kg de sucre, 1 kg de dattes, 1 kg du lait en poudre, 1 litre d’huile, 500 g du thé.

Chinguitel saisit cette heureuse occasion pour féliciter le peuple et le gouvernement mauritaniens, tout en leur souhaitant ses meilleurs vœux de progrès et de prospérité.

Source: nordinfo.info