Lancement du Programme national d’Hydraulique pastorale.

Le ministre de l’Elevage, M. Mohamed Ould Soueidatt, en compagnie du Hodh Charghi, M. Isselmou Ould Sidi, a supervisé, lundi depuis le village d’Ehel Ab 2 (commune d’Agweinit, moughataa de Néma), le lancement du Programme national d’Hydraulique pastorale.

Les composantes de ce programme au Hodh Charghi comportent 10 stations d’hydraulique pastorale sur les 60 stations programmées au niveau national et dont 40 ont déjà été installées et réceptionnées, dans le cadre des actions publiques engagées en faveur du développement des ressources animales, en application du programme de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et plus précisément de la dynamique d’impulsion du secteur, engagée lors de la foire de l’élevage à Timbédra.

Dans une allocution qu’il a prononcée à cette occasion, le ministre a indiqué que le lancement de ce programme s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’approche filière visant à valoriser et moderniser le secteur de l’élevage, à créer une valeur ajoutée pour le produit animal national et faciliter l’accès aux ressources en eau. Il a ajouté que le ministère cherche au cours des trois prochaines années à allouer une enveloppe financière de 5 milliards MRO dont 1 milliard et 860 millions à la deuxième phase du projet PROPESS pour implanter davantage de stations d’hydraulique pastorale au niveau national.

élaboration d’un cadre national de concertation et de partenariat

Le ministre a indiqué que son secteur, au cours des derniers mois, a lancé plusieurs actions dont la plus marquante est l’élaboration d’un cadre national de concertation et de partenariat pour assurer une coordination étroite entre tous les acteurs sans exception et l’amorce d’une révision du cadre juridique et institutionnel pour une meilleure organisation de la filière. De même, il a procédé au lancement du programme national de valorisation des filières pastorales naturelles en plus des travaux en cours pour l’aménagement de cinq fermes intégrées avec des volet sélection des espèces et amélioration de la production ainsi que l’installation de complexes agro-industriels de production de viande rouge, de traitement du cuir et de culture de fourrages verts.

Le ministre a appelé tous les citoyens à contribuer activement au développement de la production comme moyen d’atteinte des objectifs de développement global particulièrement en matière d’autosuffisance alimentaire.

Réunion avec les élus, les éleveurs, les représentants de l’Hydraulique pastorale

Par ailleurs, le ministre a tenu une réunion à Néma avec les élus, les éleveurs, les représentants des associations pastorales de la wilaya, pour faire le point sur l’approche sectorielle de promotion de l’élevage.

Il a également inspecté un certain nombre d’établissements affiliés à son département prenant le soin de se renseigner sur les problèmes qui entravent leur bon fonctionnement.

C’est ainsi qu’il s’est rendu à la délégation régionale du ministère, la société mauritanienne des produits laitiers, l’usine de fourrage, la station de collecte de lait au village d’Agweinit, la ferme intégrée de Béribava, dans la moughataa de Néma.

Au cours de la visite, le ministre était accompagné par le président de la région du Hodh Charghi, le hakem de Néma, le délégué régional du ministère de l’élevage, des élus, des cadres du secteur et plusieurs autres responsables régionaux.

AMI