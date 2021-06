Lancement des activités du Forum national de soutien au programme « Taahoudaty »

Nouakchott, 05/06/2021

Les activités du Forum national d’appui au programme «Taahoudaty» (Mes engagements) ont été lancées samedi, à Nouakchott, sous la supervision de conseiller du ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Yahya Ould Said, et en présence de M. Ebaye Ould Mohamed Saleck, Président du Forum, et d’un large groupe de cadres et élus.

« Comme je l’ai annoncé dans mon discours de candidature, je crois profondément que la Mauritanie a besoin de toutes ses forces vives et que chacun peut et doit apporter sa contribution à l’œuvre de construction nationale. Nous pouvons être d’accord ou pas mais nous devons pouvoir discuter de toutes les questions d’intérêt national. Je m’engage donc à mettre en place les conditions nécessaires pour qu’il en soit ainsi. Dans ce cadre, je veillerai à : • Mettre en place un cadre de concertation permettant de recevoir régulièrement le leader de l’opposition ; • Consulter les chefs des partis représentés au parlement sur les questions stratégiques ; • Redynamiser, renforcer et rationaliser l’action des Institutions de la République. » Programme du Candidat Mohamed O. Cheikh Mohamed Ahmed O. Ghazouani, pp 6 et 7

Dans son discours à cette occasion, M. Ebaye Ould Mohamed Saleck a déclaré que les réalisations qui ont été accomplies jusqu’à présent dans le cadre du mandat du Président de la République sont sans précédent. Ainsi, plus d’un demi-million de citoyens ont bénéficié d’un coup d’une assurance maladie en plus de la prise en charge par l’État du traitement et de l’appui de nombreuses franges vulnérables avec y compris l’attribution de salaires à des dizaines de milliers de citoyens.

Il a ajouté : « Son Excellence le Président de la République a montré qu’il se distingue des autres Présidents par sa sincérité, sa sagesse, sa sobriété et sa quête incessante en vue d’assurer une vie digne pour son peuple dans un climat marqué par la sécurité, le développement et la stabilité, ainsi qu’une rupture totale avec la corruption, le pillage des fonds publics et un affrontement brutal avec la classe politique, en adoptant une nouvelle approche fondée sur le dialogue et la concertation avec tous ».