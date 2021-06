L’ambassadrice des Etats unis à Nouakchott : « avec ma mère nous aspirons à découvrir la Mauritanie »

L’ambassadrice des Etats Unis d’Amérique en Mauritanie Cynthia Kierscht a révélé que sa mère l’a accompagné à Nouakchott « afin de bénéficier de l’hospitalité légendaire des mauritaniens ».

L’ambassadrice qui s’exprimait dans une vidéo diffusée sur la page Facebook de l’ambassade lundi, s’est déclarée confiante quant à l’avenir des relations entre son pays et la Mauritanie.

Kierscht s’est déclarée heureuse de se trouver en Mauritanie et qu’elle aspirait à travailler avec le gouvernement mauritanien, sa société civile, le monde des affaires et les partenaires locaux et internationaux pour tisser des relations encore plus fortes.

La diplomate a ajouté « ma mère qui m’a accompagné à Nouakchott et moi-même aspirons à découvrir votre beau pays et bénéficier de l’hospitalité légendaire du peuple mauritanien ».

L’ambassadrice avait présenté la semaine dernière des copies de ses lettres de créance au ministre des affaires étrangères, de la coopération et des mauritaniens de l’extérieur, Ismael O. Cheikh Ahmed.

Le sénat américain avait approuvé le 22 décembre 2020 la nomination de Cynthia Kierscht ambassadrice des USA en Mauritanie et avait prêté serment le 27 janvier 2021.

Il y a quelques jours la diplomate américaine est apparue portant le maillot de l’équipe nationale de football de la Mauritanie « les Mourabitounes » alors qu’elle suivait le match amical Mauritanie-Algérie, dans la cour de l’ambassade.

Sahara Medias