L’ambassadeur mauritanien explique la nature de la relation privilégiée entre son pays et le Maroc

Publié dans Hespress FR le mardi 17 janvier 2023 à 18:36

L’ambassadeur de Mauritanie à Rabat, Mohamed Ould Hanani, a salué le haut niveau distingué des relations de son pays avec le Royaume du Maroc. Les relation maroco-mauritaniennes sont parmi les rares relations bilatérales dans le monde qui n’ont pas besoin d’être poussées par les gouvernements ou les élites politiques, a-t-il indiqué.

S’exprimant lors d’un colloque sur les relations entre la Mauritanie et le Maroc, organisé à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d’Agdal, l’ambassadeur mauritanien a estimé que cette particularité entre les deux pays s’explique par une volonté de rapprochement réunissant les peuples marocain et mauritanien qui « dépasse la volonté politique ».

Il a estimé à ce sujet que les relations entre les deux voisins remontent à près de mille ans, et sont composés de liens de sang, familiaux et d’esprit, en plus des relations politiques, sociales et économiques.

L’ambassadeur mauritanien a également souligné l’existence d’une volonté politique forte portée par les dirigeants des deux pays pour donner un nouvel élan aux relations bilatérales et les renforcer. Il a noté à ce sujet la dernière rencontre à Rabat au cours du mois de mars 2022, qui a vu la convocation des travaux du haut comité mixte entre les deux pays, qui ne s’était pas réuni depuis 8 ans.

Les travaux de la 8e session de la haute commission mixte maroco-mauritanienne, ont été co-présidés par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et le Premier ministre mauritanien, Mohamed Ould Bilal Messaoud et 13 convention ont été signées à l’occasion.

L’ambassadeur de Mauritanie a souligné que cette réunion a abouti à la signature de nombreux accords dans plusieurs domaines dont de nature économique, notamment en agriculture et production animale, la santé animale, la pêche maritime et l’aquaculture, la protection de l’environnement.

Il s’agit aussi de convention en matière de développement durable, du tourisme, de la normalisation, de l’amélioration de la qualité, de l’industrie, de la santé, de la formation professionnelle, de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat, de l’investissement et des entreprises.

Mohamed Ould Hanani a souligné que cette avancée dans les relations bilatérale s’est également traduite par la tenue d’une réunion à Casablanca en mai dernier qui a réuni des chefs d’entreprises marocains et mauritaniens et a réuni plus de 300 acteurs économiques des deux pays, où ils ont discuté entre eux des domaines de l’économie qui pourraient contribuer à renforcer le relations distinguées entre les deux pays, en plus de la signature d’accords entre les régions de la Mauritanie et du Maroc lors du Sommet des gouvernements locaux en Afrique, qui a été accueilli par la ville de Saidia au Maroc.

