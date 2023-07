L’Ambassadeur Kierscht assiste à un match de basket-ball

L’Ambassadeur Kierscht a assisté à un match de basket-ball animé par des jeunes filles qui ont reçu une formation d’une semaine supervisée par notre entraîneur de basket basket-ball William Thomas Davis dans le cadre d’une initiative de développement sportif soutenue par l’Ambassade des États-Unis. Nous sommes fiers de ces filles talentueuses et de leur passion pour le sport. Grâce à ces initiatives, nous visons à inspirer et à responsabiliser tout en favorisant une culture de travail d’équipe et de fair-play. Nous restons déterminés à soutenir le sport et la réalisation des rêves.







