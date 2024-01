L’ambassadeur de Mauritanie en Libye présente ses lettres de créance.

SEM. l’Ambassadeur de Mauritanie, Mohamed Ould Babana, a présenté aujourd’hui, samedi 27 janvier, à Tripoli, ses lettres de créance au président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Yunus al-Menfi , en sa qualité d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Islamique de Mauritanie auprès de l’État frère de la Libye.

A l’issue de la présentation des lettres de créance, le Président du Conseil présidentiel a accordé une audience à SEM l’ambassadeur mauritanien, au cours de laquelle ce dernier lui a transmis les salutations de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, ainsi que ses vœux de bonne santé et de bonheur pour lui en personne, et de progrès et de prospérité pour le peuple libyen frère.

A son tour, Son excellence Mohamed Yunus al-Menfi a chargé SEM l’ambassadeur de transmettre ses salutations à Son Excellence le Président de la République, ainsi que ses vœux de bonne santé et de quiétude pour lui en personne, et de progrès et de prospérité pour le peuple mauritanien frère.