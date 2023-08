L’ambassadeur d’Allemagne reçu par le président de la HAPA

M. El Houssein Ould Meddou, président de la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel (HAPA) a reçu jeudi en audience au siège de l’Autorité, SEMme Isabel Henin, ambassadrice de la République fédérale d’Allemagne dans notre pays.

Au cours des échanges le président de la HAPA a passé en revue devant la diplomate les missions et attributions de la HAPA, son renforcement et son élargissement, suite à la réforme initiée par le Président de la République en 2020. Celle- ci s’inscrit dans le cadre d’une réforme globale de la presse mauritanienne pour qu’elle joue efficacement son rôle d’une part, et pour le renforcement de la liberté de presse et d’expression d’autre part.

Il a ensuite mis en relief les activités de la HAPA dans plusieurs domaines comme, entre autres, la Régulation, la formation, l’accès à l’information, la garantie d’égal accès aux candidats, le genre etc.

Opportunités de collaboration avec la Hapa

Les deux parties ont exploré ensuite des idées pour élargir et améliorer les opportunités de collaboration entre elles.

Exprimant sa joie, l’ambassadrice a exprimé son désir d’élargir les efforts de collaboration pour englober un plus large éventail de domaines, notamment la technologie numérique, les processus électoraux, la formation et la lutte contre la propagation des fausses informations. Ces domaines de coopération potentielle sont prometteurs pour les deux institutions.

Finalement, étaient présents à la réunion M. Lars Döbert, conseiller politique à l’ambassade d’Allemagne et côté HAPA, le secrétaire général M. Laghdaf Ould Khaye, et M. Sy Mamoudou, conseiller du président de la Haute Autorité.