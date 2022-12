Lalya Kamara tient une réunion de travail avec Dr Zacharopoulou.

La Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, Madame Lalya Kamara a eu une réunion de travail à Paris ce vendredi 23 décembre avec Dr Chrysoula Zacharopoulou, Secretaire d’Etat en charge du Développement de la Francophonie et des Partenariats internationaux, au Ministère de L’Europe et des Affaires Etrangeres.

Les échanges ont porté sur l’initiative de la Grande Muraille Verte notamment l’appui de l’Agence Française de Développement (AFD), et les besoins de renforcement de capacités et de formation sur les métiers de l’environnement en Mauritanie.

Il est à noter qu’un accord de coopération dans différents domaines clés, tels que la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité et la conservation de la nature, le développement de solutions écologiques innovantes ou encore le renforcement de capacités a été signé le 02 novembre 2021 à Glasgow.

Ce accord sert également de cadre à de nombreux projets mis en œuvre entre les deux pays par des agences gouvernementales telles que l’AFD et viendra renforcer la coopération existante entre les deux pays.

A l’occasion de la COP26, l’accord de coopération entre la France et la Mauritanie témoigne du dynamisme des relations bilatérales entre les deux pays, avec l’objectif commun d’agir pour le climat, annonce le communiqué.