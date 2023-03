L’Alliance de l’union à Tembedra pousse ses candidats à l’UDP et renouvelle son soutien au président

L’Alliance de l’unionà Tembedra pousse ses candidats à l’UDP et renouvelle son soutien au président

L’Alliance de l’union dans la moughtaa de Tembedra dans le Hodh Echergui a annoncé que tous ses candidats de l’Union pour la démocratie et le progrès UDP sont dans le « parti de la majorité le plus important soutenant son excellence le président de la République ».

Dans un communiqué, dont Zahrat Chenguit a reçu copie, l’alliance a renouvelé son soutien au programme du président de la République Mohamed Ould Cheikh Ghazouani « à travers nos nouvelles positions au sein de la majorité ».

Et voici le texte de la déclaration :

« Croyant en la nécessité de contribuer à la création d’un terrain propice à l’unification des acteurs politiques, des cadres et des dignitaires de la province de Tembedra, afin d’assurer la préservation d’une majorité favorable au programme de Son Excellence le président de la République, l’Alliance syndicale, depuis sa création, a été constante, déployant des efforts les plus précieux et concédant, autant que possible, pour le bien de certains groupes influents entourant les centres de décision.

Cette alliance, malgré tout cela, a continué d’établir de nouveaux liens politiques, dont le dernier en date a été l’accord avec le groupe centriste, dirigé par l’acteur politique, le député de la moughataa Elbou OULD khatouri, et le groupe de longue date dirigé par l’ancien Maire, Ely Ould Chekh Mohamed lemine, pour établir l’unité dans les positions politiques, lors des recommandations des candidats, devant les missions du parti, et, ensemble, formuler un plan unifié pour faire face aux résultats qui découleront des choix du parti pour ses candidats au niveau de tous les districts de la moughataa, ainsi que dans la commune Hassi emhadi t dirigé par l’acteur politique, Dedda Ould Saleh, où un accord a été conclu entre les partis sur la proposition de candidats dans toutes les circonscriptions:

Députés :

– Elbou OULD khatouri, à propos de son groupe

– Abdel Rahmane Ould Cheibani, à propos de l’Alliance de l’union

Présidence du Conseil régional :

– Isselmou Ould Meinouh, à propos de l’alliance de l’Union

Maires :

– Tembedra : Ely Ould Cheikh Mohammed lemine, à propos de son groupe

– Bousteila: Emhamdi Ould Jekeh, à propos de l’Alliance de l’union

– Touil : Abou Bekr Ould Ebiha à propos de l’Alliance de l’union

– Hassi Emhadi : Dedde Ould Saleh, à propos de l’Alliance de l’union

– Koumbi Saleh : Sidi Mohamed Ould El Gueirea

Et parce que le parti El insaf, malheureusement, a été détourné par des groupes qui ont profité de la confiance qui leur a été accordée par Son Excellence le président de la République pour mener à bien leurs propres objectifs, et responsabiliser leurs proches, loin des critères objectifs, qui devraient être basés sur des informations et des rapports, et prendre en compte les équilibres qui assurent la victoire des candidats du parti, et maintenir l’harmonie au sein du superviseur du processus sont les postes les plus importants pour les candidats d’un groupe, de notre province, se jetant du mur, avec les blocs d’équilibrage les plus importants, ce qui nous a amenés à étudier la situation dans les heures.

Premièrement, prendre une décision unifiée et définitive de pousser tous nos candidats, à travers le parti de la majorité le plus important soutenant son excellence le président de la République, le Parti de l’Union pour la démocratie et le Progrès

Nous profitons de cette occasion pour annoncer à l’opinion publique locale et nationale que nous allons de l’avant avec nos options, en nous présentant dans toutes ces circonscriptions, et nous sommes confiants, si Dieu le veut, que toutes nos listes gagneront.

Confirmons également notre soutien continu au programme de Son Excellence le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, à travers nos nouvelles fonctions au sein de la majorité.

Pacte de l’union

24 mars 2023.