L’Algérie se prépare pour accueillir le prochain Sommet arabe

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a informé son homologue tunisien, Othman Jerandi, des préparatifs de l’Algérie pour abriter le prochain Sommet arabe.

«Mon frère Sabri Boukadoum m’a mis au courant des préparatifs de l’Algérie pour abriter le prochain Sommet arabe», a dit le chef de la diplomatie tunisienne dans un tweet.

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a reçu un appel téléphonique de son homologue tunisien, Othman Jerandi. Une occasion pour accorder leurs violons en prévision de la réunion des ministres des Affaires étrangères arabes. Le ministre tunisien des Affaires étrangères a expliqué sur twitter que l’entretien téléphonique a porté sur la coordination des positions sur nombre de questions régionales et internationales d’intérêt commun.«Nous avons réitéré la solidité des liens de fraternité, le destin commun de nos deux pays et la concertation autour des dossiers les plus importants au menu de la réunion des ministres des Affaires étrangères arabes a Doha», peut-on encore lire dans le tweet d’Othman Jerandi.

T.M.

L’Echo d’Algérie