L’Algérie et la Mauritanie renforcent leur coopération

Le projet phare entre les deux pays est l’autoroute qui relierait Tindouf à la Mauritanie pour renforcer

le commerce bilatéral.

Mohamed Salem Ould Merzoug, le ministre des Affaires étrangères s’est engagé à Alger à approfondir les relations entre la Mauritanie et l’Algérie

fondées sur les liens « de sang et d’histoire », choisissant de renforcer la coopération entre les deux pays « frères ».

Le ministre des Affaires étrangères mauritanien a exprimé lors d’une conférence de presse

« la détermination du peuple et du gouvernement algériens à faire progresser les relations de coopération bilatérale », ce que lui avait fait part le président algérien Abdelmadjid Tebboune lors d’un précédent entretien.

La Mauritanie est considérée comme la première porte d’entrée de l’Algérie vers la région de l’Afrique

de l’Ouest, c’est pourquoi la construction d’un projet routier reliant la ville algérienne de Tindouf

et la ville de Zoueirate aidera l’Algérie à exporter des marchandises vers le pays et vers d’autres pays africains.

Crise entre l’Algérie et le Maroc

L’évolution des relations entre les deux voisins coïncide avec une nouvelle phase dans la brouille

entre le Maroc et l’Algérie, qui a interdit il y a une semaine aux banques algériennes de faire transiter

des marchandises par les ports marocains.

Un avis du 10 janvier de l’Association des banques et institutions financières (ABEF) a ordonné le refus

des « opérations d’enregistrement pour tous les contrats de transport en transbordement ou en transit

dans les ports marocains ».

Alger a rompu ses liens avec Rabat en août 2021 et la frontière terrestre est fermée depuis 1994

en raison de la situation au Sahara occidental, occupé par le Maroc et que la Mauritanie reconnait.

Le projet le plus représentatif à la frontière algérienne avec la Mauritanie, dans le désert

du Sahara, est l’autoroute susmentionnée entre Tindouf et Zouerate.

Rapideinfo avec agences