L’Algérie condamne l’attentat terroriste au Togo et appelle l’UA à « une réaction ferme et efficace »

L’Algérie a condamné jeudi l’attentat terroriste perpétré la veille au Togo et appelle l’Union Africaine (UA) et la communauté internationale à « une réaction ferme et efficace » pour éradiquer ce fléau.

« L’Algérie condamne énergiquement l’attentat terroriste qui a ciblé (..) un poste avancé des Forces armées togolaises », a-t-on indiqué dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, ajoutant que le pays « réitère son appel à une réaction ferme et efficace de l’UA et de la communauté internationale pour l’élimination de ce fléau » qui ne cesse de prendre de l’ampleur en Afrique.

Dans ce sens, la diplomatie algérienne annonce que le prochain sommet extraordinaire de l’UA à Malabo (Guinée équatoriale) « auquel l’Algérie participera activement, doit pouvoir consacrer une telle détermination et la traduire en une action collective solidaire prenant en charge l’envergure et la gravité de la menace ».

Au moins huit soldats togolais ont été tués et 13 autres blessés dans la nuit de mardi à mercredi dans une attaque terroriste dans le nord du Togo, une première dans le pays jusque-là épargné par les violences.

