L’Algérie célèbre la Journée nationale du Moudjahid.

La volonté du Président Tebboune de rassembler et d’unifier les rangs inspirée du message des Chouhada

ALGER – L’Algérie célèbre le double anniversaire du Congrès de la Soummam et de l’Offensive du Nord-Constantinois (Journée nationale du Moudjahid), dans un contexte politique empreint d’une forte volonté du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de renforcer l’unité et la cohésion nationales, rassembler et resserrer les rangs, empruntant la même voie que celle prisée, à l’époque, par les dirigeants de la Révolution.

Le Congrès de la Soummam (20 août 1956) a permis aux dirigeants de la glorieuse Révolution d’apporter leur précieuse contribution aux structures de la Révolution, en élaborant avec précision ses objectifs politiques et en la dotant d’une organisation intégrée et cohérente à tous les niveaux: politique, militaire et organique.

Tout lecteur averti intéressé par ce legs révolutionnaire national grandiose saura faire le parallèle et relever les points en commun en termes de similitude des valeurs qui sous-tendent la politique de rassemblement initiée par le Président Tebboune et celles ayant prévalu durant les différents pans de notre glorieuse Histoire.

Cette volonté politique fidèle aux principes de la Révolution de Novembre se manifeste par une large adhésion des différents acteurs nationaux politiques et associatifs, ainsi que d’autres potentialités nationales qui n’ont eu de cesse d’affirmer, depuis l’annonce de l’Initiative de rassemblement, leur adhésion à cette démarche fidèle au serment fait aux Chouhadas et aux moudjahidines qui ont relevé le défi de recouvrement de la souveraineté nationale, pour une Algérie indépendante, digne et unifiée.

Le président de la République a réaffirmé, à maintes reprises, tant dans ses discours à la Nation ou lors de ses entrevues périodiques avec les représentants des médias nationaux, sa détermination à aller de l’avant pour consacrer le rassemblement, l’unification des rangs et le renforcement du front interne, « notamment en cette conjoncture sensible de l’histoire du pays, afin de gagner la bataille du renouveau ».

Concernant ce sujet qui s’est taillé la part du lion du débat politique dans le pays et suscité l’intérêt de la presse internationale, le Président Tebboune a toujours rappelé les hauts faits de nos aïeux qui ont fait la gloire de la Révolution, et les victoires de la résistance populaire grâce à laquelle le peuple algérien a réussi à se libérer du joug du colonisateur français inique qui avait essayé par tous les moyens et les méthodes les plus horribles de contrecarrer cette détermination nationale, enracinée dans l’âme de nos ancêtres, épris de liberté.

Le rassemblement des repères et des objectifs de l’Algérie nouvelle dans le cadre d’un projet civilisationnel, qui tire les dispositions et les valeurs d’un patrimoine révolutionnaire historique, que les peuples du monde citent encore comme modèle éloquent de libération des peuples du joug colonial, n’est qu’une affirmation de la poursuite de la lutte des héros de notre Glorieuse Révolution et un signe de fidélité aux valeurs de la Proclamation du 1er Novembre.

La concomitance de cet effort national louable avec tout l’intérêt que mérite la célébration du 60e anniversaire de recouvrement de la souveraineté nationale à travers un programme national vaste et global s’étendant sur une année, reflète toute la symbolique d’une passerelle entre les valeurs des vaillants Chouhadas pour lesquelles ils se sont sacrifiés et celles visant à amorcer un nouveau départ vers un avenir plus rayonnant pour l’Algérie.

