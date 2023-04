L’accord gazier sénégalais pousse les habitants au désespoir et à la prostitution

Lorsque la plate-forme gazière est arrivée au large de Saint-Louis, les habitants de cette ville balnéaire sénégalaise ont retrouvé des raisons d’espérer. La pêche a longtemps été l’élément vital de la communauté, mais l’industrie était aux prises avec le changement climatique et le COVID-19. Les responsables ont promis que le forage apporterait bientôt des milliers d’emplois et la diversification de l’économie.

Au lieu de cela, disent les habitants, la plate-forme n’a apporté qu’une vague de problèmes, de chômage et davantage de pauvreté. Et cela a obligé certaines femmes à se tourner vers la prostitution pour subvenir aux besoins de leur famille, ont-elles déclaré à l’Associated Press lors d’entretiens.

Pour faire place au forage de quelque 15 billions de pieds cubes de gaz naturel (425 milliards de mètres cubes) découverts au large des côtes du Sénégal et de la Mauritanie voisine en Afrique de l’Ouest en 2015, l’accès aux eaux de pêche fertiles a été coupé, avec la création d’un zone d’exclusion qui empêche les pêcheurs de travailler dans la zone.

Au début, les zones restreintes étaient petites, mais elles se sont étendues à 1,6 kilomètre carré (0,62 mile carré), soit à peu près la taille de 300 terrains de football, avec la construction de la plate-forme qui se dresse à environ 6 miles (10 kilomètres) au large.

Bientôt, le travail a dépassé le diattara, un mot dans la langue wolof locale pour la zone de pêche fertile qui se trouve au fond de l’océan sous la plate-forme. Avec 90% des 250 000 habitants de la ville qui dépendent de la pêche pour gagner leur vie, les prises – et les chèques de paie – diminuent. Des caisses de poisson transformées en petits seaux, puis plus rien du tout.

Saint-Louis, centre historique de la pêche au Sénégal, a connu de nombreuses difficultés au cours de la dernière décennie. L’érosion marine due au changement climatique a emporté les maisons, forçant les déménagements. Des milliers de chalutiers industriels étrangers, dont beaucoup étaient illégaux, ont pêché de grandes quantités de poisson, et les hommes locaux dans de petits bateaux en bois ne pouvaient pas rivaliser. La pandémie de COVID-19 a mis fin aux ventes sur le marché des minuscules transports qu’ils pouvaient gérer.

La plate-forme a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour Saint-Louis, la poussant au bord du désastre économique, selon les habitants, les responsables et les défenseurs. Les bénéfices promis par la découverte initiale d’énergie au large des côtes ne se sont pas concrétisés. La production de l’accord de gaz naturel liquéfié – prévu par un partenariat entre les géants mondiaux du gaz et du pétrole BP et Kosmos Energy, et les sociétés pétrolières publiques du Sénégal et de la Mauritanie – n’a pas encore commencé.

Source: apnews.com