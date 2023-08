L’académie diplomatique organise une exposition mauritano-allemande.

L’académie diplomatique de Mauritanie organise une exposition photos et documents d’archives sur les relations mauritano-allemandes.

En marge de la conférence de presse tenue par leurs Excellences Monsieur Abdel Salam ould Mohamed Salah , ministre de l’économie et du développement durable et Madame Svenja Schultze

Ministre de la coopération économique et du développement de la République Fédérale d’Allemagne dans ses locaux, l’académie diplomatique de Mauritanie a organisé ce lundi 14 août 2023 , une exposition de documents et de photos d’archives rappelant l’historique de la coopération bilatérale entre la République islamique de Mauritanie et la République Fédérale d’Allemagne.

Les deux ministres ont été accueillis à l’entrée du grand hall des expositions par le Directeur Général de l’académie diplomatique de Mauritanie, SE Abdel Kader Mohamed Ahmedou entouré de ses collaborateurs.

Source: L’académie diplomatique de Mauritanie