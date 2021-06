Laâyoune: le droit à la santé à l’ère de la Covid-19 domine les débats de la CRDH

Publié dans Aldar le 13 – 06 – 2021

Le droit à la santé à l’ère de la pandémie de Coronavirus a dominé, samedi, les débats lors la deuxième réunion ordinaire de la Commission régionale des droits de l’Homme (CRDH) de Laâyoune-Sakia El Hamra.

Les travaux de la session ont été l’occasion de présenter le rapport sur « Le droit à la santé pendant la pandémie de Covid-19 », élaboré par le Comité permanent chargé d’évaluer et de suivre l’effectivité des droits humains dans les politiques et programmes régionaux auprès de la CRDH de Laâyoune-Sakia El Hamra, en plus de mettre en exergue le rapport annuel du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) pour l’année 2020.

Les différents intervenants ont souligné que les effets négatifs de la pandémie ont pesé sur l’effectivité du droit à la santé des catégories sociales les plus vulnérables. Cette situation pousse les Etats à prendre des mesures pour prévenir ces impacts ou au moins atténuer leur gravité, conformément à la philosophie des droits de l’Homme, ont-t-il indiqué. Pour le président de la CRDH de Laâyoune-Sakia El Hamra, Taoufik Bardiji, le droit à la santé est garanti par la Constitution et les pactes internationaux qui stipulent sa centralité dans l’ensemble du système des droits de l’Homme.

maghress